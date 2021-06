Mrháš naším časem! Paire odchodil závěr, po varování přišla hádka

Kontroverze, hádky a průšvihy na tenisových kurtech? Většině fanoušků se asi vybaví jméno Benoita Paireho. V 1. kole Wimbledonu se Francouz zase předvedl, v utkání s Diegem Schwartzmanem prohrával 0:2 na sety a 0:5 ve třetí sadě. Závěr se rozhodl odchodit a odevzdat. To se nelíbilo divákům ani rozhodčímu Mohamedu Lahyanimu, který mu udělil varování za nesportovní chování. A tak přišla hádka, během které si Paire kromě bučení a pískání od jednoho z diváků vyslechl: „Mrháš časem nás všech!“

Paire již dříve přiznal, že v době světové pandemie nemá chuť příliš hrát, ale pouze sbírat na turnajích prize money za úvodní kola. Zápasy bez diváků a život v bublině v době koronavirové pandemie mohutně kritizoval. Nenašel prý potěšení v takovém tenise a prohlašoval, že nemá zájem se v utkáních za těchto podmínek snažit. Na letošním Wimbledonu v ochozech diváci jsou, pro Paireho se toho ovšem evidentně moc nezměnilo.

Když pochopil, že proti Schwartzmanovi v 1. kole slavného turnaje neuspěje, začal údery flákat a příliš neběhal. Rozhodčímu na umpiru Mohamedu Lahyanimu došla trpělivost za stavu 6:3, 6:4, 5:0 a 30:0 na servisu drobného Argentince. V tu chvíli totiž Paire bez snahy podruhé napálil míček do půlky sítě.

A tak přišlo varování rozhodčího, po kterém se Paire sebral a šel si sednout na lavičku. Cestou ohlašoval, že si přeje ošetření od fyzioterapeuta s tím, že cítí bolest.

Rozhodčí sklidil z tribun za varování potlesk, protože diváci se už nějakou chvíli nudili a sem tam na Paireho bučeli. „Nezavolám fyzioterapeuta. Musíš ukázat více sportovního chování a co nejvíce se snažit,“ odmítl pauzu na ošetření Lahyani.

Dvaatřicetiletý Francouz se pak začal s rozhodčím hádat: „Kolikrát jsem v prvním setu napálil míček do sítě? A to vám nevadilo…“ promlouval směrem k rozhodčímu. Fanoušci na něj bučeli a pískali. Zároveň jeden z nich zvolal: „Mrháš časem nás všech.“

S pohledem diváků si ale zkušený tenista starosti nedělá. „Lidi mě nezajímají. Tenis hraji pro sebe a to je celé,“ dodal Paire po zápase. Nutno dodat, že mohl být zase spokojen. Jeho plán opět vyšel, za vypadnutí v úvodním kole Wimbledonu vyinkasuje 48 tisíc liber. Tedy v přepočtu více než 1,4 milionu korun za krásný byť krátký výlet do All England Clubu.

Na závěr utkání přeci jen některé přítomné diváky pobavil. Když pochopil, že hádat se s Lahyanim nemá smysl, vrátil se dohrát zbylé dva míčky. U toho prvního se pak na oko snažil a doběhl těžký míč, u nějž křikem předstíral obrovskou snahu zahrát ho. Výměnu však stejně jako celý zápas ovládnul Schwartzman, který si v Londýně zahraje minimálně druhé kolo.