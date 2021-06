Odpověď kritikům. Vondroušová: Nejsem sobec, do Tokia patřím!

Estonka Kontaveitová byla nasazená jako číslo 24, měla formu. Vy jste do středy nevyhrála ve Wimbledonu zápas. Jak se zrodil lehce překvapivý triumf?

„Věděla jsem, že to bude těžké, protože ona vyhrála finále v Eastbourne a já tady ještě neuhrála ani kolo. Říkala jsem si, že to je zrádný, ale půjdu do toho, protože na trávě se může stát cokoli. V trénincích jsem tu hrála dobře, docela jsem se i dobře hýbala, i když na trávě je to těžký. Dost mi pomohl servis. Jsem spokojená.“

V centru dění jste se ocitla už před Wimbledonem, kdy se řešila vaše nominace na olympiádu. Jak jste situaci snášela?

„Byla jsem z toho docela špatná. Vyhodila jsem Káju (Muchovou), která si to zasloužila taky, ale bohužel tohle je sport. Já jsem rok předtím byla čtrnáctá, byla by škoda chráněný žebříček nevyužít, když můžu. Když si ho bere někdo na jiné turnaje, tak se kvůli němu také někdo jiný nedostane do hlavní soutěže. To je prostě sport. Na olympiádu chce každý. Já jsem byla rozhodnutá, že si žebříček vezmu a Kája o tom věděla, říkala jsem jí to. Nebylo to tak, že bych jí to dělala naschvál. Ohlasy lidí mě ale trošku zklamaly, byla jsem smutná. I proto jsem ráda, že jsem tady ve Wimbledonu porazila nasazenou a lidi vidí, že na to mám, že tam patřím.“

Tenisté se olympiády spíš vzdávají, než aby o ni tak usilovali jako vy. Proč vás tak láká?

„Je to něco velkého, člověk může říkat, že byl na olympiádě. I když mi za ni nemáme body do žebříčku, nic. Ale myslím si, že je hezké tam hrát. A když mám tu možnost, tak proč ji nevyužít, i když někomu se to zdá nefér. Já si to nemyslím, byla jsem čtrnáctá na světě, uhrála jsem si to taky a být tam mám. Kdyby olympiáda byla o rok dřív, jak měla, dostala bych se tam i bez chráněného žebříčku.“

Takže máte o to větší motivaci předvést se v Tokiu?

„Určitě jo. Lidi by nás měli spíš podporovat a ne řešit, kdo tam patří a kdo ne. Když nahlédnu do některých komentářů a přečtu si, že bysme tam radši neměli jet nikdo, říkám si, že od Čechů by měla být aspoň nějaká podpora. Řešit kdo tam je a kdo ne, to mi přijde zbytečný. I na nás to pak působí tak, že jsme z toho smutné. Já jsem teda docela byla.“

S Karolínou Muchovou jste si o celé kauze promluvily? Jak to vzala?

„Ona byla v klidu, počítala s tím už dlouhou dobu. Pak ji přeskočila Bára (Krejčíková), jak vyhrála Paříž, celý se to zkomplikovalo. Já už od února věděla, že si ten žebříček vezmu. Byla jsem prostě rozhodnutá na olympiádu jet. Někdo může říct, že jsem sobecká, ale já si to místo vybojovala před dvěma rokama a myslím si, že jsem neudělala nic špatnýho.“