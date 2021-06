Wimbledon: povedený den! Češky postupují a dojde na vzájemný souboj

Komentovaná reportáž z Wimbledonu s Janem Jarochem >>>

Úspěšné dnes byly v All England Clubu i všechny české hráčky v dohrávkách zpožděného prvního kola. Kristýna Plíšková otočila zápas s Australankou Astrou Sharmaovou a vítězstvím 3:6, 6:4, 6:4 ukončila sérii 11 porážek v hlavní soutěži turnajů WTA. Čtvrtfinalistka z minulého ročníku londýnského grandslamu Karolína Muchová porazila 6:3, 6:3 Číňanku Čang Šuaj.

Kateřina Siniaková navázala na sobotní finálovou účast na trávě v Bad Homburgu a porazila Číňanku Wang Ja-fan jasně 6:1 a 6:0. Markéta Vondroušová otočila duel s 24. nasazenou Anett Kontaveitovou z Estonska a po výhře 2:6, 6:4 a 6:2 prošla ve Wimbledonu prvním kolem na čtvrtý pokus.

V turnaji skončil jediný český zástupce ve dvouhře mužů Jiří Veselý. V utkání druhého kola s Maďarem Mártonem Fucsovicsem za stavu 3:6, 4:5 a 30:15 při podání soupeře ve druhém setu podklouzl, nechal si ošetřit na kurtu i mimo něj záda a poté zápas vzdal.

Vítězka wimbledonské juniorky z roku 2010 Kristýna Plíšková se musela před vstupem do turnaje vyrovnat se změnou soupeřky. Původně měla hrát s Dankou Koviničovou z Černé Hory, jež se ale na poslední chvíli odhlásila a do hlavní soutěže poslala poraženou hráčku ze závěrečného kola kvalifikace Sharmaovou. "Dozvěděla jsem se to dvacet minut před zápasem, což nebylo nic moc. Byla jsem z toho nesvá, ale říkala si, že fakt už musím vyhrát. Kde jinde než tady," řekla.

Devětadvacetiletá Plíšková byla při jubilejní desáté wimbledonské účasti po prohraném prvním setu dvakrát na hraně vyřazení. Ve druhé i třetí sadě prohrávala shodně 2:4, ale pokaždé dokázala čtyřmi vyhranými gamy za sebou set získat. "Ani popravdě nevím, jak jsem to dokázala. Jsem ráda, že se to nakonec trošku přehouplo na moji stranu, ona znervózněla a já pak vybojovala spoustu míčů. Tohle by mi mohlo do dalších zápasů pomoct," řekla.

Po rovných 100 minutách mohla sestra bývalé světové jedničky Karolíny Plíškové slavit první vítězství na okruhu WTA od konce loňského září, kdy uspěla v 1. kole odloženého Roland Garros. Od té doby už vyhrála jen tři zápasy v kvalifikaci březnového turnaje v Dauhá. V druhém kole čeká Plíškovou ve čtvrtek finalistka letošního French Open Anastasia Pavljučenkovová.

Devatenáctá nasazená Muchová splnila roli žebříčkové favoritky za 66 minut. Hned v první hře získala podání soupeřky, což se jí v utkání povedlo celkem čtyřikrát. V úvodu druhé sady sice čtyřiadvacetiletá olomoucká rodačka měla slabší chvilku a pustila Čang Šuaj do vedení 2:0, dalších pět gamů ale vyhrála a dokráčela vstříc zápasu druhého kola s Italkou Camilou Giorgiovou.

"Pomohlo mi, že jsem brzy získala brejk. Snažila jsem se zvyknout si na kurt, protože jsem na zápasovém kurtu netrénovala. První zápasy jsou vždy ošidné. Ona ví, jak hrát na trávě. Snažila jsem se zůstat soustředěná a bojovat o každý míč. Na začátku druhého setu se mi trochu nezadařilo, ale vrátila jsem se. Na svém podání jsem se cítila sebevědomě," řekla Muchová.

Karolína Plíšková porazila nedávno Vekičovou v 1. kole Roland Garros také ve dvou setech, ale po vyrovnanějším průběhu. V Londýně Češka nepovolila soupeřce ani jeden brejkbol, hrála agresivně a má šanci postoupit ve Wimbledonu potřetí za sebou do 4. kola. Dál se zde nedostala.

Martincová zvládla drama s Podoroskou. V prvním setu proměnila až šestý setbol. Ve druhém vedla 5:3 a podávala, ale neuspěla a za stavu 5:6 odvrátila čtyři setboly. V tie-breaku jí k mečbolu pomohlo jestřábí oko, které odhalilo aut, a k postupu dvojchyba soupeřky.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 35 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Berrettini (7-It.) - Pella (Arg.) 6:4, 3:6, 6:4, 6:0,

Querrey (USA) - Carreňo (11-Šp.) 7:6 (8:6), 6:4, 7:5,

Thompson (Austr.) - Ruud (12-Nor.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), 2:6, 2:6, 6:2,

Garín (17-Chile) - Zapata (Šp.) 6:7 (6:8), 6:3, 3:6, 6:3, 6:2,

Chardy (20-Fr.) - Karacev (Rus.) 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:3,

Kyrgios (Austr.) - Humbert (21-Fr.) 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 9:7,

Sonego (23-It.) - P. Sousa (Portug.) 6:2, 7:5, 6:0,

Nišioka (Jap.) - Isner (28-USA) 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 6:7 (3:7), 6:4,

Norrie (29-Brit.) - Pouille (Fr.) 6:7 (6:8), 7:5, 6:2, 7:5,

Ivaška (Běl.) - Munar (Šp.) 6:1, 7:5, 7:6 (7:5),

Van de Zandschulp (Niz.) - Barrére (Fr.) 6:2, 6:7 (4:7), 6:1, 7:6 (7:3),

Nišikori (Jap.) - Popyrin (Austr.) 6:4, 6:4, 6:4,

Mager (It.) - Londero (Arg.) 7:6 (7:3), 6:0, 4:6, 6:3,

Duckworth (Austr.) - Albot (Mold.) 6:4, 6:4, 6:1,

Giron (USA) - Ruusuvuori (Fin.) 6:4, 2:6, 6:2, 0:6, 6:4,

Galán (Kol.) - Coria (Arg.) 6:4, 4:6, 7:5, 7:5,

Monfils (13-Fr.) - O'Connell (Austr.) 4:6, 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4,

Dimitrov (18-Bulh.) - Verdasco (Šp.) 3:6, 6:3, 6:4, 6:4,

Čilič (32-Chorv.) - Caruso (It.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:1,

M. Ymer (Švéd.) - Tsonga (Fr.) 7:5, 6:7 (4:7), 5:7, 6:4, 6:3,

Auger-Aliassime (16-Kan.) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:3, 6:3,

Fritz (31-USA) - Nakashima (USA) 7:5, 3:6, 6:4, 7:5,

Alcaraz (Šp.) - Učijama (Jap.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6, 6:3,

Bublik - Kukuškin (oba Kaz.) 6:4, 6:2, 6:1,

Bonzi (Fr.) - Trungelliti (Arg.) 6:1, 1:6, 4:6, 6:3, 6:4,

Johnson (USA) - Novak (Rak.) 7:6 (9:7), 6:2, 7:5,

Raducanuová (Brit.) - Ďjačenková (Rus.) 7:6 (7:4), 6:0.

2. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Anderson (JAR) 6:3, 6:3, 6:3,

Shapovalov (10-Kan.) - Andújar (Šp.) bez boje,

Fucsovics (Maď.) - Veselý (ČR) 6:3, 5:4 skreč,

Kudla (USA) - Seppi (It.) 6:2, 6:4, 6:2,

Evans (22-Brit.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 6:3, 6:4,

Chačanov (25-Rus.) - Gerasimov (Běl.) 6:1, 7:6 (7:3), 6:3,

Fognini (26-It.) - Djere (Srb.) 6:3, 6:4, 0:6, 6:4,

Tiafoe (USA) - Pospisil (Kan.) 6:4, 6:4, 6:4.





Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Svitolinová (3-Ukr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 2:6, 6:3,

Tomljanovicová (Austr.) - Minnenová (Belg.) 6:2, 7:6 (7:5),

Sevastovová (Lot.) - Dijasová (Kaz.) 6:4, 6:1,

Hibinová (Jap.) - Peraová (USA) 6:1, 5:7, 6:3,

Cirsteaová (Rum.) - Murrayová (Brit.) 6:3, 6:3,

Vondroušová (ČR) - Kontaveitová (24-Est.) 2:6, 6:4, 6:2,

Siniaková (ČR) - Wang Ja-fan (Čína) 6:1, 6:0,

Sorribesová (Šp.) - Konjuhová (Chorv.) 6:3, 3:6, 6:3,

Vandewegheová (USA) - Govorcovová (Běl.) 6:4, 6:2,

Juvanová (Slovin.)- Bencicová (9-Švýc.) 6:3, 6:3,

Azarenková (12-Běl.) - Kozlovová (Ukr.) 6:1, 6:3,

Kasatkinová (31-Rus.) - Tigová (Rum.) 6:0, 3:6, 6:3,

Burelová (Fr.) - Perezová (Austr.) 6:2, 6:2,

Ostapenková (Lot.) - Fernandezová (Kan.) 6:1, 6:2.

2. kolo:

Sabalenková (2-Běl.) - Boulterová (Brit.) 4:6, 6:3, 6:3,

Mertensová (13-Belg.) - Ču Lin (Čína) 6:2, 6:0,

Rybakinová (18-Kaz.) - Liuová (USA) 6:4, 6:4,

Karolína Plíšková (8-ČR) - Vekičová (Chorv.) 6:2, 6:2,

Martincová (ČR) - Podoroská (Arg.) 6:3, 7:6 (7:5),

Brengleová (USA) - Keninová (4-USA) 6:2, 6:4,

Šwiateková (7-Pol.) - Zvonarevová (Rus.) 6:1, 6:3,

Muguruzaová (11-Šp.) - Pattinamaová Kerkhoveová (Niz.) 6:1, 6:4,

Samsonovová (Rus.) - Pegulaová (22-USA) 6:4, 3:6, 6:3,

Keysová (23-USA) - Davisová (USA) 6:1, 6:4,

Osoriová (Kol.) - Alexandrovová (32-Rus.) 7:5, 6:2,

Golubicová (Švýc.) - Collinsová (USA) 6:2, 6:0.