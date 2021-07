Nejsem tak vysoko moc dlouho, smutnila Krejčíková. Ví, co musí zlepšit

Povězte, kolik sil vám zbylo na zápas se světovou jedničkou?

„V neděli jsem celý den odpočívala, ani jsem nejela na tenis. Snažila jsem si co nejvíc odpočinout, abych byla co nejlíp připravená. Byla škoda, že jsem ji na začátku brejkla a nezvládla to i podruhé, i když jsem měla plno šancí. Udělala jsem pár zbytečných chyb, postavila jsem ji na nohy. Pak už to byl vyrovnaný boj, který mi nevyšel. Prostě se to nesešlo. Musím to brát pozitivně, i když teď jsem zklamaná. Byl to dobrý týden, posbírala jsem zase nové zkušenosti na trávě, hrála jsem dobrý tenis. Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že budu v osmifinále, brala bych to.“

Přijímá se konec vítězné série o trochu lépe, když ji přestřihla světová jednička?

„Určitě ne. Ať je na druhé straně kdokoliv, chtěla jsem tam jít a vyhrát. Ash je jednička, je tak vysoko právem. Hraje dobrý tenis a ví, jak si pomoct. I když prohrávala, byla pořád pozitivní a snažila se najít cestu, jak mi to znepříjemnit. To já jsem postupně upadala, jak se ona lepšila. Hrálo se víc výměn na mém servisu, pak jsem udělala zbytečné chyby. Možná mi ještě chybí zkušenosti, ale prostě mě to stálo zápas. Nejsem moc dlouho takhle vysoko, musím ještě posbírat zkušenosti a pořád se snažit zlepšovat. Příště, až si s ní zahraju, se třeba už dostanu do třetího setu.“

Vypadáte hodně smutná, na druhou stranu jste zvládla i v Londýně mnohem víc, než od vás mnozí čekali. Při debutu ve wimbledonském singlu jste se dostala mezi šestnáct nejlepší.

„Teď jsem zklamaná a asi by bylo blbě, kdybych nebyla. Ale určitě převládají pozitivní pocity. Odehrála jsem čtyři zápasy, z toho jsem tři vyhrála. Byla jsem ve čtvrtém kole, stala se tu spousta pozitivních věcí. Musím to tak brát, že to je prostě jen jeden prohraný zápas. To se stane každému. Je nás tu 128 a jen jedna holka může být úplně nejšťastnější ze všech. Už se snažím dívat dál, teď se vrátíme zpátky na beton, čekají mě další hezký turnaje. Na ty se těším a budu se snažit zase co nejvíc posunout.“

Z dvorce číslo jedna vás diváci velmi sympaticky vyprovázeli potleskem, přidala se k nim i vítězka Bartyová. Co vám letělo hlavou?

„Bylo to smutné, mrzelo mě, že to byl poslední singlový zápas na takhle velkém kurtu před tolika lidmi. Bylo mi to líto a doufám, že si to lidé užívali, že jsme předváděli dobrou show. Všem jsem jim chtěla poděkovat, že přišli, fandili nám a snad si to i užili. Dali jsme do toho sto procent a moc si vážím toho, že nám udělali takovou suprovou atmosféru. Doufám, že se sem podívám i příští rok a snad obhájím stejný výsledek, nebo si na tom kurtu znovu zahraju.“

Co vám napověděl střet se světovou jedničkou o vašich nedostatcích? Kde byl nevětší rozdíl?

„Servis, jasně servis. Dneska to bylo vidět, měla jsem příležitosti, ale Ash si strašně pomohla servisem, dostala mě pod tlak a pak si to diktovala, jak potřebovala. I když jsem měla výhody pro sebe, tak jsem si servisem nepomohla, dělala jsem po něm hrozně chyb. A v některých rozhodujících momentech přišly i dvojchyby. Musím zamakat na servisu, tam je za mě největší slabina. Už jsem zlepšila return i celodvorcovou hru, tady jsem i hodně chodila na síť, což byl také určitě posun. Ale nejhorší byl fakt servis. I když na něm pořád pracuju a snažím se ho zlepšovat, tak to pořád není ono a musím se na něj zaměřit, abych se mohla posunout dál.“