Konečně čtvrtfinále. A Plíšková vyzývá Wimbledon. Dejte mi už velký kurt!

Na kurt jste se vrátila po volném víkendu. Přišly dva dny pauzy vhod?

„Docela jo. Trošku jsem si odpočinula po prvním týdnu, měli jsme výbornou přípravu na moji soupeřku a taky to tak vypadalo. Moje taktika fungovala velice dobře. Myslím, že jsem výborně podávala. Udělala jsem pro vítězství všechno, co jsem měla. Jsem superšťastná, že jsem konečně udělala i wimbledonské čtvrtfinále, které mi chybělo do sbírky.“

Zatím jste se na turnaji pohybovala mimo radar, příliš se s vámi nepočítalo, dostávala jste i zápasy na malých kurtech. Svědčí vám taková role?

„Zatím jsem v turnaji, takže bych řekla, že mi vyhovovala dobře. I když s kurtama jsem moc spokojená nebyla. Wimbledon jsem nevyhrála, takže se vůbec nebudu porovnávat s holkama, kterého ho vyhrály a hrají na centru, jedničce nebo i dvojce či trojce. Ale hrát, pokud jsem osmá nasazená, na kurtu číslo 12… Skoro všechny zápasy jsem hrála na blbých kurtech, což podle mě není správný. Ale tak nějak mě to od tohohle turnaje nepřekvapuje.“

Takže už se těšíte na čtvrtfinále a velký kurt?

„Možná budu hrát celý turnaj na dvanáctce.“ (smích)

To těžko, teď už bude pro singl v permanenci pouze centr či jednička.

„Jasně, čím hlouběji jdu turnajem, tím je šance větší. Doufala jsem, že mi dají dobrý kurt už pro tenhle zápas… Ale konec konců kurt je všude stejný. Samozřejmě se těším, velké kurty mám ráda, na jedničce i centru jsem si už zahrála a odehrála tam docela dobré zápasy. Bude to fajn.“

Během Wimbledonu působíte hodně uvolněně. Je to největší změna oproti předešlým turnajům?

„Ale já jsem nebyla vystresovaná ani na minulých turnajích bez ohledu na výsledky. Uvažovala jsem pozitivně, cítila jsem se dobře, protože jsem docela dost makala. Logicky přišly i povedené zápasy. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.“

Jak oddělujete horší výsledky od lepšího pocitu ze své hry?

„Někdy je to těžké. Spousta lidí mi píše přes internet. Jiní na mě promluví a sdělují mi své názory, aniž bych se jich na něco ptala. Někdy je těžké všechny řeči odblokovat, ačkoliv si myslím něco jiného. Ale myslím, že jsem to zvládla. Je důležité udržet si pozitivní myšlení, které mi určitě pomohlo k postupu na Wimbledonu.“

Měla jste tušení, že právě na Wimbledonu by to mohlo klapnout? Prorokoval vám to někdo?

„Těmhle předpovědím já nevěřím, už tolikrát jsem slyšela, že to bude můj turnaj a nevyšlo to. Ale cítila jsem se dobře, doufala jsem, že mi to vydrží do zápasů, protože v trénincích jsem hrála fakt dobře. Sascha (kouč Bajin) mi teda už týden předtím říkal, že tentokrát mi to tady vyjde, protože se tréninky fakt dařily. Naštěstí mi forma drží celou dobu, jsem ráda, že mám stálou úroveň a solidnost.“

Co čekat od příští soupeřky – americké ranařky Keysová, nebo šikovné Švýcarky šikuly Golubicové?

„S Keysovou jsme se potkaly jenom jednou ve finále v Brisbane a bylo to velice těsné. Má velkou hru. Je velice nebezpečná soupeřka. Ani dobrý výkon proti ní někdy nestačí. Umí zahrát úžasně. Patří mezi hráčky, od kterých nevíte co čekat. Když má den, nic moc proti ní nezmůžete. Je hodně agresivní. Ale mám podobné zbraně. Servis, forhend. A taky můžu změnit rytmus čopem, což ona nedělá. Náš zápas s Golubicovou si asi všichni pamatujeme z Fed Cupu (Plíšková v Lucernu prohrála ve třech setech, pak si poplakala). Solidní hráčka, letos se jí daří, má dost vyhraných zápasů. Navíc má takovou chytrou hru, na trávu může být nepříjemná.“