Kvitová? Jedna z nejlepších na trávě, řekla legenda. Teď chce zlomit kletbu

Express PK na zeleném nezastavuje. Po triumfu z Berlína se Petra Kvitová přesouvá na anglickou trávu do Eastbourne, kde by ji tento týden měla čekat obhajoba loňského titulu a také generálka na Wimbledon. Pokud se neodhlásí a nerozhodne se šetřit síly, už v prvním kole bude čelit velmi silné soupeřce, která o víkendu triumfovala v Birminghamu – Lotyšce Jeleně Ostapenkové.

O co skutečně jde, je však Wimbledon, jenž bude rozlosován v pátek a startuje už příští týden v pondělí. Pro bookmakery se světová devítka Kvitová zařadila mezi největší favoritky na triumf hned za velkou trojku Iga Šwiateková, Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová, byť posledně jmenovaná není fit. Loňská šampionka Wimbledonu se odhlásila z generálky v Eastbourne, jelikož se stále potýká s následky nemoci, kvůli níž odstoupila z Roland Garros.

Kvitová byla po berlínském titulu tradičně opatrná a odmítla se označit za jednu z favoritek travnatého grandslamu. „Zkusím si to užít, a když předvedu dobrý tenis, kdo ví, co se stane. Jsem ráda, co se mi tenhle týden povedlo. Je to pro mě důležité a uvidíme, co bude dál,“ citoval českou hráčku web DW.com.

Kvitová vyzrála na poškozené zápěstí a má nový fígl: driblinkem zlepšila servis

Obezřetnost je na místě. Třikrát za posledních pět wimbledonských ročníků dorazila Kvitová do Londýna ověnčená titulem z přípravného travnatého turnaje coby jedna ze spolufavoritek a nikdy neprorazila. Skličující skutečností zůstává, že od druhého titulu v All England Clubu z roku 2014 tam už nikdy víc nepostoupila ani do čtvrtfinále a má od té doby nevýraznou wimbledonskou bilanci 9:7.

Loni například coby šampionka z Eastbourne nezvládla bitvu 3. kola proti Španělce Paule Badosaové. Přitom na ostatních travnatých turnajích vyjma Wimbledonu má PK od začátku sezony 2015 zcela fantastické skóre 26 výher a jen 4 porážky. „Vždycky je úplné jiné hrát grandslamy a ostatní turnaje. Je tam velký tlak,“ přiznala v neděli.

Právě kletba Wimbledonu, kde si na sebe sama nakládá velké očekávání a nezvládá tlak okolí, je to, co by ráda před koncem kariéry ještě Kvitová změnila.