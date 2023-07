Jedno špatné došlápnutí, slzela po skreči Krejčíková. Propustila trenéra?

Vstupní duel s domácí veteránkou Heather Watsonovou sice ve středu zvládla, odnesla si z něj však zranění. Po špatném došlápnutí ji začalo píchat v levém kotníku a vůbec nepomohlo, že už na druhý den musela opět na kurt proti šestnáctileté hvězdičce z Ruska Andrejevové. Od začátku bylo s Barborou Krejčíkovou zle.

„Nebyla jsem schopná se z nohy odrazit a předvést konkurenceschopný výkon. Čím víc jsem hrála, tím to bylo horší. Nechtěla jsem si to úplně dodělat,“ vysvětlovala uslzená Krejčíková, proč přišla předčasně soupeřce podat ruku k síti. Diagnózu po utkání neznala, vyšetření ji teprve čekalo.

„Mám trochu strach. Musím ale být pozitivní. Doufám, že se na skenech nic neukáže a bude stačit volno,“ popsala Krejčíková, která by v Londýně ráda s Kateřinou Siniakovou obhajovala titul ve čtyřhře. Jistá deblovým startem si však být nemohla.

Poslední problémy jsou olejem do ohně turbulentního času, který zažívá. V zákulisí se proslýchá, že se rozešla s trenérem Alešem Kartusem, s nímž spolupracovala pět let a který jí pomohl před dvěma lety k titulu z Roland Garros. Kouč v Londýně chyběl, Krejčíková však situaci nechtěla příliš komentovat. „Mám tady zbytek týmu. Kondičního a fyzia. Pojali jsme to teď takto. Víc o tom zatím nechci mluvit,“ uvedla po prvním kole.