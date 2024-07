Bouzkovou žene v Londýně vítěz Stanley Cupu i nový kouč: strejda Jirka

PŘÍMO Z LONDÝNA | Když projde branou All England Clubu, získá větší moc. Tak to chodí s Marií Bouzkovou, milovnicí Wimbledonu. Na ostatních třech grandslamech zapsala během kariéry dohromady sedm vyhraných zápasů, jen v Londýně je jich ale už devět. Ten poslední přidala nyní v 1. kole, když hladce přemohla Argentinku Julii Rierovou 6:2, 6:1 a byla samý úsměv.

„Je to hezký pocit se sem každý rok vracet, mít krásné zážitky a vzpomínky. Evidentně mi pomáhá, že se mi tu předtím dařilo a hraju tu ráda,“ líčila wimbledonská čtvrtfinalistka z roku 2022 a loňská účastnice 4. kola.

Poslední dva ročníky byl k vidění na jejích zápasech finský hokejista Aleksander Barkov, kapitán Floridy. A ani letos, krátce po velkých oslavách zisku Stanley Cupu, nechybí v Londýně. U kurtu číslo 9, kde hrála Bouzková, uznale tleskal s akreditací na krku pěkným výměnám české tenistky.

Nebyl sám, radovala se z nich i maminka Květa a také známá tvář českého tenisu – Jiří Novák (49). Někdejší šestý hráč žebříčku ATP se po vážných zdravotních komplikacích vrací na scénu a zatím na zkušební dobu zastává roli kouče Bouzkové, kterou zná od dětských let.

„Pamatuji ji jako dítě, měli jsme vedle sebe baráky na Floridě,“ vyprávěl pro iSport.cz semifinalista Australian Open 2002. „Jirku znám odmala, trénovala jsem s ním od třinácti, když jsme byli na Floridě. Znám celou jeho rodinu, s jeho dětmi jsem vyrůstala. Je to moc přátelský vztah. Jezdila jsem za ním i do Prostějova, žila jsem i s nimi v jednom domě,“ líčila Bouzková, pro niž může být legendární daviscupový bojovník Novák víc strýcem než trenérem. „Jojo, je to můj Uncle Toni,“ smála se v narážce na strýce, který vychoval z Rafaela Nadala hvězdu.

S Novákem zatím absolvoval travnaté turnaje v Birminghamu a Eastbourne, spolupráci s vyhlášeným dobrákem si pochvaluje. Ostatně těmito náturami k sobě dobře pasují. „Je to pohodový trenér. Byli jsme spolu stále ve spojení a každý rok jsme mluvili, jestli by to nevyšlo a netrénoval mě. Jsem ráda, že teď to vyšlo,“ radovala se Bouzková, jež by ráda svou skvostnou wimbledonskou bilanci vylepšila ve 2. kole o triumf nad nasazenou Ruskou Kalinskou, přítelkyní světové jedničky Jannika Sinnera. Také Češce bude u kurtu fandit jeden věhlasný sportovec…