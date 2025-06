PŘÍMO Z LONDÝNA | Spící gigant procitá. Po nepovedené antukové části roku ožila Linda Nosková, stále jen dvacetiletá slečna. Na trávě, která jejímu vysokorychlostnímu tenisu svědčí, vyhrála šestý z posledních osmi zápasů. Po semifinále vystoupení v německém lázeňském městě Bad Homburgu, kde vyřadila světovou sedmičku Mirru Andrejevovou a na lopatky téměř dostala i trojku Jessicu Pegulaovou, absolvovala bleskový přesun do britské metropole. A navázala tam, kde skončila. V úvodním kole Wimbledonu přehrála levorukou Američanku Bernardu Peraovou 6:2, 6:4.

„Cítila jsem se od začátku fajn. A hlavně jsem si to moc neprodlužovala, protože takové počasí člověk v Londýně moc nečeká,“ komentovala víc než třicetistupňový pařák úvodního dne turnaje.

Nosková dorazila do Anglie v sobotu ráno, před zápasem stihla v All England Clubu jen jeden pořádný trénink a šla na věc. „Ono je to tak někdy lepší,“ komentovala bleskový sled událostí svěřenkyně Tomáše Krupy.

Na trávě už hraje třetí sezonu v řadě a cítí se čím dál lépe. „Předchozí sezony pro mě nebyly nejkomfortnější. Připadalo mi, že jsem na trávě jak na ledě. Teď už je ale pohyb i celkový pocit docela super. A od toho se odráží ta hra,“ je spokojená loňská čtvrtfinalistka Australian Open, která se v poslední době chytila i v těsných koncovkách a nabírá sebedůvěru. „Každý vyhraný zápas je velké plus. Třeba s tou Mirrou mám negativní bilanci a teď jsem ji porazila, což je povzbuzení,“ těší ji.

Turnajová třicítka se pohybuje v podobných žebříčkových patrech, z nichž poslední dva roky vystřelily k titulu její krajanky Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Český tenis je v Londýně trendy a podle současné formy to může daleko dotáhnout i další z jeho zástupkyň.

K velkým předpovědím je však Nosková zcela správně hluchá. „Kdokoliv může o komkoliv říkat, že je černý kůň. Ale pak se den nesejde a turnaj skončí raz dva. Tyhle odhady lidí mi moc neříkají,“ brání se.