Plíšková: Kritika Návratilové? Od její doby se hodně změnilo

Už dnes zvedá Karolína Plíšková kotvy směr Birmingham, kde pro ni začne travnatá sezona 2018. Vrcholit bude za čtrnáct dní na londýnské adrese SW 19, kde leží brány slavného All England Clubu. Královna es vyhrála na trávě dva tituly, řečí čísel je zelený pažit jejím nejlepším povrchem. Když ale dorazí do Wimbledonu, je poloviční. Překonat druhé kolo a pak už se může stát všechno, to je pokorný plán, s nímž Plíšková vzhlíží k nadcházejícímu grandslamu.

Jste jen tak dobří jako váš poslední zápas, praví jedno sportovní pořekadlo. Pokud by si ho Karolína Plíšková brala k srdci, musela by být hodně sklíčená. Jen tři uhrané gamy a odevzdaný mač ve 3. kole Roland Garros proti Marie Šarapovové ale železnou lady příliš nepoznamenal.

Odpočinek evidentně zabral.

„Hodně! Dostala jsem týden volna. Byla jsem se podívat za rodiči, mám malou ségru, tak tu jsem viděla. Rozložila jsem čas mezi příbuzné a kamarády, pak jsem jela na pár dní do Monaka, kde jsem si odpočinula. V Česku mám pořád povinnosti, nedá se úplně vypnout jako tam. Prospělo mi to.“

Dobrali jste se s týmem k tomu, proč jste byla na Roland Garros tak vyždímaná?

„Možná to byla daň za předchozí práci. Tu je třeba někdy udělat, jedině ta mě může posunout dál. Hodně holek prohrálo ve třetím kole a neměly tak tvrdou přípravu jako já. Paříž neberu jako zklamání, prostě jsem musela uznat, že jsem neměla dost síly a energie takové hráčky jako Šarapovovou tam porazit. Ale práce, kterou jsme udělali a kvůli které jsem byla unavenější, se projeví jinde."

Co jste říkala na výrok Martiny Navrátilové, která prohlásila, že když nemáte chuť do tenisu na grandslamu, tak proč ho hrajete?

„Já bych tohle nerada komentovala. Od doby, kdy ona hrála, uplynulo strašně času a hodně se změnilo. Prohrály i jiné holky, které prohrát neměly. Je strašně těžké naplánovat si formu, když máte za sebou deset týdnů hraní… My jsme se o to snažili, ale úplně se to nepovedlo. Ale nevidím to tak jak ona. Určitě ne.“

Jak jste zatím ladila na trávu?

„Mám už za sebou skoro týden přípravy na trávu. Jsem zpátky ve stavu, v jakém jsem byla na začátku antukové sezony. Tedy připravená a těším se zase na jiný povrch. Zatím jsem trénovala na betonu a po trávě jen běhala. Normálně jsem si na Olympu obula travařky a zvykala si.“

Na co nejvíc?

„Hlavně se snažíme dostat co nejvíc dolů těžiště, protože míče na trávě skáčou nízko. To je základ všeho. A cupitání k míčům je taky jiné než na antuce nebo betonu, kde se můžete víc zapřít do nohou. Největší změnou pro letošní travnatou sezonu je, že mám nového kondičního trenéra (Marka Všetíčka). Pohybu po trávě jsme se speciálně věnovali. Věřím, že se to projeví.“

Po vyřazení z Roland Garros jste tvrdila, že možná letos na trávě odehrajete jen Wimbledon. Změnila jste názor?

„To mě původně napadlo, ale ani nevím, jak bych s tím volným časem naložila. Takže odehraju Birmingham, a kdyby se tam nezadařilo, tak pár zápasů v Eastbourne. Ale nechtěla bych opakovat to, co loni, kdy jsem dohrála turnaj a skoro druhý den hrála už Wimbledon. Chtěla bych být v Londýně nějaký čas dopředu.“

Dva z vašich deseti titulů z okruhu WTA pocházejí z trávy, ve Wimbledonu jste ale nikdy nepřekonala 2. kolo. Tušíte, čím to je?

„Nevím. Každý rok se snažím něco změnit, vzít si jiný barák, všechno. I tým měním. Loni byla velká šance (dorazila jako šampionka z Eastbourne), ale zrovna jsem dostala Magdu (Rybárikovou). Prohrála jsem si vyhraný zápas (vedla 6:3 a 3:2 s brejkem), ona se pak dostala až do semifinále. Občas jde i o souhru losu, hlavně první dvě, tři kola na grandslamech to je potřeba. Na druhou stranu nic ve Wimbledonu letos neobhajuju, což je výhoda. Ale taky bych se tam už konečně ráda dostala do druhého týdne.“

To je letošní cíl?

„Ne, tím je překonat druhé kolo. Pro spoustu lidí je to asi malý cíl, ale pro mě je velký. Tráva mi tam přijde trošku jiná u než na ostatních travnatých turnajích, kde se mi všude daří. Já tam k tomu prostě nemám vztah.“

Není vám líto, že se vám zrovna nevede na největším tenisovém turnaji na světě?

„Není, já mám turnaje složené trošku jinak než ostatní. Pro mě Wimbledon není největší, ani nejoblíbenější. Což je samozřejmě spojené s mými výsledky. Wimbledon je pro mě prostě stejný grandslam jako Paříž nebo Melbourne. Líto mi je, že se mi zrovna nedaří na jednom z grandslamů, ale není všem dnům konec. Nevidím důvod, proč bych tam nemohla hrát a dobře. Když by se sešlo pár věcí, úspěch může přijít.“

Čerstvě jste se stala tváří prodejce provozů Mototechna. A prý v dohledné době budete dělat řidičský průkaz. Je to tak?

„Už to fakt hodně plánuju. Čím jsem starší, tím si ho víc přeju. Teď jsem závislá na taxicích nebo na Michalovi (snoubenci a manažerovi Hrdličkovi). Rodiče mám mimo Prahu, i k nim bych si mohla zajet. Určitě si i chci řidičák udělat. Jednou u budu mít děti a přece nebudou jezdit taxíkem.“ (smích)

Máte z řízení respekt?

„Mám. Samozřejmě si říkám, že to zvládly i větší trubky, než jsem já. Ale já když nasedám do auta, jsem unavená, nesoustředím se. Pořád mám mobil v ruce. Budu si muset zvyknout, že takhle to nepůjde.“