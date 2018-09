Osmadvacetiletá Kvitová ve Wu-chanu získala tituly v letech 2014 a 2016 a dnes na oblíbeném turnaji zvládla první krok. Coby pátá nasazená hráčka měla v prvním kole volný los a proti rodačce z Moskvy, 63. hráčce žebříčku Kruničové, zvládla roli favoritky za hodinu a 20 minut.

Česká žebříčková jednička dobře podávala a při výměnách od základní čáry diktovala tempo. Srbce nenabídla ve druhém setu žádný brejkbol a vrátila jí čtyři roky starou porážku z US Open.

"Hrála jsem agresivně, ale taky jsem byla dostatečně trpělivá. V Asii hraju moc ráda, bylo by to dobré vyhrát tady potřetí, ale na to teď nemyslím. Zůstávám nohama na zemi a uvidíme, kam se dostanu," řekla Kvitová na kurtu. V osmifinále narazí na Anastasii Pavljučenkovovou z Ruska.

Kvitová si už ve Wu-chanu může pojistit účast na Turnaji mistryň v Singapuru, Plíškové zatím patří poslední, osmé postupové místo. S Wang Čchiang sváděla boj přes dvě hodiny. První set světové sedmičce vůbec nevyšel, ale ve druhém začala Plíšková dominovat. Přibrzdilo ji však zranění soupeřky, která se často nechala ošetřovat.

Plíšková sice ve Wu-chanu nepřidá potřebné body v boji o Turnaj mistryň, ale nemusí ji porážka až tak mrzet. Čtyři z pěti nejbližších soupeřek v pořadí sezony už rovněž vypadly včetně Nizozemky Kiki Bertensové, Američanka Serena Williamsová turnaj nehraje a není jisté, zda nastoupí v Pekingu.

Wang Čchiang v osmifinále narazí na přemožitelku Strýcové Darju Gavrilovovou, Australanka vyhrála 6:2, 7:6. Dnes se představí ještě Kateřina Siniaková.

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu v Číně (tvrdý povrch, dotace 2,746.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (5-ČR) - Kruničová (Srb.) 6:3, 6:4, Wozniacká (2-Dán.) - Petersonová (Švéd.) 6:4, 6:1, Kerberová (3-Něm.) - Keysová (USA) 6:0, 4:1 skreč, Sabalenková (Běl.) - Svitolinová (6-Ukr.) 6:4, 2:6, 6:1, Keninová (USA) - Görgesová (11-Něm.) 6:3, 2:6, 6:4, Bartyová (16-Austr.) - Čeng Saj-saj (Čína) 4:6, 6:1, 6:2, Kontaveitová (Est.) - Vekičová (Chorv.) 6:2, 6:4, Puigová (Portor.) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:2.