Běloruská kráska Sabalenková má kanón v ruce. Poznejte kometu sezony

Má teprve dvacet let, ale dva tituly a další dvě finále v letošních statistikách WTA. Už třeba jen z laického pohledu vyplývá, že se prozatím jedná o velmi zdařilý rok.

Aryna Sabalenková v letošní sezoně míří strmě vzhůru, díky výborným výsledkům je v žebříčku už na 16. místě. Na její záda hledí taková zvučná jména jako sestry Williamsovy, Maria Šarapovová či Madison Keysová.

Sama Běloruska nadále podřazuje a chystá se předjet bývalou světovou jedničku Garbine Muguruzaovou, která je jen o jednu příčku před ní. Současná svěřenkyně švédského trenéra Magnuse Tidemana přitom byla ještě rok zpět až ve druhé stovce žebříčku.

Z všeobecné anonymity se dostala právě touto dobou o rok zpátky. V čínském Tchien-ťinu se jakožto 102. hráčka světa probojovala až do finále. V něm se musela poklonit ruské královně Marii Šarapovové, která získala první triumf po svém návratu na kurty. Ovšem doposud stále jediný.

V aktuální sezoně drží trumfy Sabalenková…

K tomu lze připojit jednu věc. Když byla před časem hráčka dotázána na tenisový vzor, připomněla historku z dětství. „Jeden známý řekl mému otci: ,To je nová Šarapovová!' Já odpověděla něco ve stylu: ,Nejsem Šarapovová, jsem Sabalenková!'.“

Tenistka s agresivním stylem v posledních měsících poctivě pracovala na tom, aby v následujících letech mohla být sama vzorem pro ostatní. V domovině už jím dost možná je. Velmi důstojně totiž zaplňuje mezeru po Viktorii Azarenkové, která se sice po porodu syna Lea vrátila na kurty, ovšem k nejvyšším pozicím má daleko.

Běloruské fanoušky si získala již loni v dubnu, když teprve v osmnácti letech rozhodla dvěma výhrami o postupu své země do historicky prvního finále Fed Cupu. Do posledního zbytku sil bojovala i v samotném vyvrcholení týmové soutěže, ovšem na americký výběr kapitánky Kathy Rinaldiové se svými kolegyněmi nestačila.

Jako by ji finálový souboj před bouřlivým publikem v Minsku nakopl. Rok 2018 totiž vypálil běloruskou střelu do velkých výšin. Prozatímním vrcholem kariéry jsou srpnové vítězství na podniku v New Havenu a zářijový triumf z Wu-chanu.

Její příběh je tak trochu paralelou jiné mladé tenistky.

Sabalenková spolu s Naomi Ósakaovou patří mezi největší rakety roku v ženském žebříčku. Běloruska ale zcela pochopitelně zůstává v stínu japonské vítězky US Open. Sice mají obě ve své sbírce dva tituly, ale grandslamový vavřín z newyorských Flushing Meadows hraje do karet Ósakaové.

Cesta Japonky je zkrátka „profláklejší“. Nicméně nemusí trvat dlouho a role se mohou prohodit, byť zatím Majory nejsou nikterak silnou stránkou dvacetileté Bělorusky. Jen právě letošní US Open se dá považovat za zdařilé - došla do čtvrtého kola. V Austrálii se nepodívala dále než do druhého kola, totéž platí pro dvorce French Open. Na wimbledonské trávě dokázala v hlavní části vyhrát aspoň jeden zápas.

Na „negrandslamových“ kurtech se ale prezentuje výbornými výkony a v posledních měsících i výsledky. A popularitu neztrácí ani poté, co z tenisových dvorců sleze a hodí se do „civilu“. Své sociální sítě totiž často plní fotografiemi, které se těší velké přízni jejích sledovatelů.

Nyní si Sabalenková klestí cestu turnajem v Pekingu, kde je ve čtvrtfinále.

V rámci její túry metropolí Číny nejprve pokosila Muguruzaovou a posléze i členku elitní desítky Caroline Garcíaovou. Titul číslo 3 a další skok v žebříčku visí ve vzduchu.

Někdy v budoucnu by se třeba mohlo jednat o druhou světovou jedničku v dějinách Běloruska… Na to si ještě počkejme.