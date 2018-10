Kocovina Šarapovové trvá. Ruská „cukrářka“ už není magnet na tituly

V dubnu 2017 vletěla na kurty s ohromnou vervou. Maria Šarapovová byla po patnáctiměsíčním trestu za doping patřičně hladová. Na dvorci ve Stuttgartu až překvapivě připomínala nadupanou hráčku, která si předtím v kariéře dokázala uzmout pět grandslamových titulů. Hvězdný comeback utnula až v semifinále prestižního turnaje Francouzka Kristina Mladenovičová.

Po tomto úvodu se zdálo, že Šarapovová bude mít příležitostí k celkovému vítězství ještě hodně. Jenže jako by od té doby nadšení trochu vyprchávalo. Vše trochu přiživily zdravotní trable, kvůli nimž vynechala travnatou část tenisového roku, ale i tak měla do ideálu daleko.

Vše částečně zachránil triumf na akci v Tchien-ťinu, avšak celkový dojem po návratu spíše dotvořil poslední turnaj před domácími fanoušky v Moskvě, kde rodačka z Naganě vypadla hned v prvním kole s Magdalenou Rybárikovou.

Ovšem stále to bylo jen několik měsíců po dlouhé absenci na tenisových kolbištích. Vypovídající měly být až letošní výsledky. A nyní se dá říct, že ruská carevna zpět v plné parádě pořád není.

Relativně vydařenými pro ni byly letošní boje na antukových kurtech. Čtvrtfinále na Roland Garros a semifinále v Římě si uznání zaslouží. Stále to ale v kontextu ostatních výsledků, a při přihlédnutí k minulosti, není žádná velká nadstavba.

Ta nepřišla ani na US Open, neboť v New Yorku si balila tenistka kufry po osmifinále. Právě po posledním grandslamu roku 2018 Šarapovová oznámila, že kvůli špatnému zdraví vynechá podzimní asijskou túru a předčasně ukončuje sezonu. „Potřebuju si dopřát čas na zotavení se ze zranění," uvedla Šarapovová v oficiálním prohlášení.

Kdysi nejlépe vydělávající sportovkyně světa, která byla 21 týdnů světovou jedničkou a ve své sbírce má dohromady 36 trofejí z turnajů WTA, se tak v roce 2018 musela obejít bez jediného vavřínu z jakéhokoliv podniku.

A to už je u ní věc nevídaná. Čas běží a moment plnohodnotného návratu se u tenistky, jež nyní okupuje 24. místo v žebříčku, stále nedostavil. Je sice pravda, že se od svého comebacku do tenisového kolotoče dokázala vydrápat v bodování WTA o 240 příček výše, ale jméno Šarapovová by v představách jejích fanoušků mělo patřit mezi nejužší špičku.

Jako by byla stále měla Ruska kocovinu, jež se urodila po dlouhodobé absenci.

Sladké chvíle tak nyní žádná velká vítězství nepřinášejí. Život Šarapovové v tomto období oslazuje spíše jen předmět jejího podnikání, jímž je firma Sugarpova, která se specializuje na výrobu cukrovinek. Ruska společnost založila v roce 2012 a za šest let fungování pronikla do zemí po celém světě.

Aspoň v byznysu to tedy šlape.

Od dalšího roku by chtěla jet opět naplno na úspěšné vlně také v oboru, ve kterém se proslavila. Času na plnou rekonvalescenci a kvalitní přípravu má více než dost, protože hrát opět začne až v další sezóně - na Silvestra v jihočínském Šen-čenu.

Tímto momentem počínaje se definitivně ukáže, zda je tenisová terminátorka spíše už jen neškodnou cukrářkou, nebo stále šelmou, jejíž mocný řev doprovází také velké výkony. V jednatřiceti letech jí už totiž tenisové hodiny tikají velmi hlasitě.