Hvězdy na rozlučce českého lva. Štěpánkovi se pokloní "bratr" i soused

Nechtěl se loučit s doktorskou zprávou v ruce. A tak Radek Štěpánek už ve čtvrtek dotáhne do českých krajin tenisové megahvězdy. Chystá se show, na kterou se má vzpomínat i s odstupem času. Třeba jako na fotbalovou derniéru Tomáše Rosického. Pro velký zážitek jsou přichystané kulisy O2 Areny, kde dojde na nostalgickou tečku za kariérou českého bijce. Právě uvnitř honosné stavby v pražské Libni dovedl Štěpánek Česko za vysněným daviscupovým titulem. Server iSport.cz vám představuje pozvané osobnosti pro našlapaný večer, které by se měly divákům představit na kurtu.

Radek Štěpánek připravil rozlučku s tenisovou kariérou, kdo by se měl objevit na kurtu?

Radek Štěpánek připravil rozlučku s tenisovou kariérou, kdo by se měl objevit na kurtu? • FOTO: Koláž iSport.cz

Rodák z Hamburku to v singlovém žebříčku dotáhl až na druhé místo, nicméně k mnohem zářivější kariéře mu schází větší úspěch na grandslamu. Nejdále se dostal na Australian Open, kde byl hned třikrát v semifinále. Mezi nejlepší čtyřkou se v roce 2009 objevil také na Wimbledonu. Pyšnit se může 15ti tituly, které získal ve dvouhře na akcích kategorie ATP. Jeden vavřín má i z debla. Ve stejné sezóně, kdy došel do semifinále na majoru v Londýně, s Radkem Štěpánkem kraloval na akci v San José.

Jeho jméno se mezi kvartetem pozvaných hostů objevilo jako poslední. Ovšem ze všech ostatních to je pravděpodobně osoba, se kterou se Štěpánek potkával během tenisové kariéry nejčastěji. Tommy Haas a - nyní už bývalý - český tenista mají nedaleko od sebe postavené domy na Floridě. Na kurtech absolvovali nekonečný počet hodin společného drilu. Jsou dokonce oba narození v roce 1978, jen Štěpánek si musí na kulatou čtyřicítku ještě pár týdnů počkat.

Leander Paes

Radek Štěpánek s Leandrem Paesem poté, co postoupili do finále US Open • Foto ČTK/AP

Většina tenistů končí kariéru o deset roků dříve. Věčný indický válečník Leander Paes letos v červnu oslavil pětačtyřicet let, to mu ale nebrání v tom, aby naplno žil svůj tenisový život. Je takovou Květou Peschkeovou v mužském podání. Když vstoupil na profesionální okruh, například aktuální světová pětka Alexander Zverev ještě šest let nebyl na světě. V současné chvíli se v deblovém žebříčku nachází na 69. místě. Jedničkou ve svém oboru se stal roku 1999. Ve čtyřhře ukořistil dohromady 54 titulů, a dokonce se radoval z jedné trofeje v singlu, kterou vybojoval na trávě v Newportu.

Rodák z Kalkaty odehrál pěknou porci zápasu po boku hlavní persony rozlučkového večera. První celkové vítězství se Štěpánkem slavili v roce 2004, kdy ovládli podnik v Delrey Beach. Na tenisových kolbištích se dohromady blýskli pěti triumfy, ze kterých nejvíce vyčnívají ty grandslamové. V roce 2012 opanovali Australian Open, další sezonu se stali šampiony v New Yorku ve Flushing Meadows. Dohromady zvládli obří porci 64 vítězných zápasů. „Předváděli jsme kouzla, rozdávali lidem radost,“ vzpomíná Paes a na adresu Štěpánka dodává: „Je jako můj bratr.“