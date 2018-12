Vzorná Kvitová! Pošesté za sebou získala ocenění od tenistek za fair play

"Tahle cena pro mne znamená hrozně moc, zvlášť vzhledem k tomu, že o ní hlasují mé kolegyně. Každý rok jsem na to moc pyšná," děkovala Kvitová ve zveřejněném videu. "Vždycky se snažím přistupovat ke svým soupeřkám i k tenisu s velkým respektem a to je něco, co bych ráda předala i budoucím generacím," dodala dvojnásobná wimbledonská vítězka, jež v letošní sezoně získala pět titulů.

Laureátkou Peachy Kellmeyer Player Service Award za práci ve prospěch hráček získala poprvé v kariéře Bethanie Matteková-Sandsová. Američanka vystřídala svou deblovou partnerku Lucii Šafářovou, která ocenění získala v předchozích čtyřech letech.

Premiérové hlasování o ceně pro trenéra roku vyhrál Sascha Bajin, kouč Naomi Ósakaové. V první společné sezoně pomohl japonské tenistce k průlomu do světové špičky, což korunovala titulem na grandslamovém US Open.