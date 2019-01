Záplava vzkazů pro Murrayho! Pro Kyrgiose je bratrem, chválil i Lendl | iSport.cz

Dvojnásobný olympijský šampion, dvojnásobný vítěz domácího Wimbledonu, jednou také triumfant na US open. A ještě před dvěma lety světová jednička. Před renomé Andyho Murrayho je třeba se poklonit, rodák ze skotského Glasgow je na Ostrovech hrdinou. A ač jej problémy s kyčlí, které ho nakonec donutily ke konci kariéry, vyhnaly daleko mimo špičku světového žebříčku, pro fanoušky i další tenisové hvězdy je pořád mezi těmi nejlepšími.

„Ani nevíš, jak moc nám budeš chybět. Jsi příkladem skvělého sportovce a člověka,“ poklonil se Murraymu na Instagramu jako první Rafael Nadal. Španělská ikona, která má sama dost zkušeností se zdravotními patáliemi, se Skotem svedla nejednu bitvu. Ač se, překvapivě, ani jednou nepotkali ve finále Grand Slamu.

„Andy, právě jsem viděl tvou tiskovou konferenci. Prosím, nepřestávej se snažit. Bojuj,“ podpořil svého kamaráda na Twitteru Juan Martín Del Potro, argentinský tenista, kterého Murray porazil ve finále olympijského turnaje v Riu v roce 2016. „Doufám, že tyhle problémy překonáš. Zasloužíš si ukončit kariéru až na základě vlastního rozhodnutí, ať to bude kdykoli. Milujeme tě, Andy, a doufáme, že budeš šťastný a bude se ti dařit,“ dodal Argentinec v dojemném příspěvku.

Zdravice pro Murrayho dorazila i od českého zástupce, kterým byl Ivan Lendl. Legendární tenista Murrayho mezi lety 2011-14 a poté znovu od roku 2016 trénoval, než přešel do týmu Alexandra Zvereva. „Tenis přijde o velkého hráče, ale Andy za sebou hlavně zanechá odvahu, ze které se všichni můžeme poučit,“ napsal 58letý Lendl. „Na kurtu vždycky nechal vše. Na čas, který jsme strávili společnou prací, budu vzpomínat se skvělými pocity. Jsem poctěn, že jsem mohl být součástí jeho týmu, a že jsem mu mohl pomoci dosáhnout tolika cílů, kolik jen bylo možné,“ dodal.

"I think I can kind of get through this until Wimbledon...but I'm also not certain I'm able to do that."



