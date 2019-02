Berdych zvládl třísetovou bitvu, náhradník Veselý v Dubaji padl | iSport.cz

Berdych sice poměrně hladce získal první set, pak se ale na vítězství nad Ivaškou nečekaně nadřel. Běloruský hráč ve druhé sadě vyrovnal a dvojnásobnému finalistovi turnaje v Dubaji poté vzdoroval až do tie-breaku. V něm se český tenista ujal vedení 3:1, a i když následně při soupeřově servisu nevyužil dva mečboly, dotáhl zápas do vítězného konce.

O postup do čtvrtfinále si Berdych zahraje s šestým nasazeným Čoričem. Dvaadvacetiletý Chorvat porazil rovněž až v rozhodujícím tie-breaku Veselého, který se po neúspěšné kvalifikaci dostal do hlavní soutěže jako náhradník za zraněného Michaila Kukuškina z Kazachstánu. K postupu do druhého kola mu nepomohlo ani 12 es.

S Čoričem má Berdych stoprocentní bilanci, ve třech zápasech ztratil jediný set.

Výsledky 1. kola tenisového turnaje mužů v Dubaji:

Berdych (ČR) - Ivaška (Běl.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:4),

Nišikori (1-Jap.) - Paire (Fr.) 6:4, 6:3,

Monfils (Fr.) - Čilič (3-Chorv.) 6:3, 4:6, 6:0,

Berankis (Lit.) - Medveděv (8-Rus.) 6:3, 6:3,

Gerasimov (Běl.) - Haase (Niz.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5),

Kudla (USA) - Berrettini (It.) 2:6, 7:5, 7:5,

Hurkacz (Pol.) - Moutet (Fr.) 6:3, 7:5,

Baghdatis (Kypr) - Safvát (Egypt) 4:6, 6:3, 6:4,

Čorič (6-Chorv.) - Veselý (ČR) 7:5, 3:6, 7:6 (7:4),

Tsitsipas (5-Řec.) - Ebden (Austr.) 6:4, 3:6, 6:3.