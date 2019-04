Tenisový zázrak! Britka otočila ze stavu 0:6, 0:5 a 30:40, pomohla i páska | iSport.cz

Šestadvacetiletá Mooreová, která je v žebříčku až v páté stovce, nakonec 201. hráčku světa Ponchetovou zdolala 0:6, 7:6 a 6:3. Na sociálních sítích pak Angličanka, jež před třemi lety ve Wimbledonu postoupila do druhého kola, napsala slogan "nikdy nepochybuj".

Never give up, never give in!



One point away from being beaten 0-6 0-6, @TaraMoore92 produced the comeback of all comebacks at @the_LTA GB Pro-Series Sunderland Ladies $25K Event on the #ITFWorldTennisTour



🎥 @Sportradar pic.twitter.com/DYsEMy41do