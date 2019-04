Kristýna Plíšková si po dvou letech zahraje semifinále, Veselý vzdal | iSport.cz

Tenistka Kristýna Plíšková otočila na antukovém turnaji v Luganu zápas se zkušenou Ruskou Světlanou Kuzněcovovou a díky výhře 4:6, 6:3, 7:5 si po téměř dvou letech zahraje na WTA Tour semifinále. O postup do finále se sedmadvacetiletá česká hráčka v sobotu utká s o deset let mladší Polkou Igou Swiatekovou. Jiří Veselý do zápasu proti Španělu Andújarovi nenastoupil.