Frustrace po anglicku: hráčky čekaly tři dny na trávu, skončily na betonu | iSport.cz

Mimořádně frustrující. Tak by se dala nazvat tenisová situace v Nottinghamu. Zde pravidelně začíná anglická jízda na travnatých dvorcích. U žen pak následuje Birmingham, Eastbourne a samotný Wimbledon.

Pokud se ale některé tenistky chtěly pro nejslavnější turnaj pečlivě dostávat do formy právě ve zmíněném Nottinghamu, neudělaly dobrou volbu.

Kvalifikace na akci se ještě stihla odehrát v řádném termínu. V den startu hlavní soutěže, čili v pondělí, ale začala úřadovat matka příroda. Prudký déšť zavinil to, že pořadatelé překryli kurty plachtou a tak to zůstalo až do středy. Lijáky navíc stihly zkomplikovat situaci celému městu...

Na původně třetí hrací den už byly prognózy přívětivější. Pravděpodobnost přeháněk? 1 procento. Kolem poledne byl travnatý povrch vysvobozen zpod přikrývky. Déšť ustával a zdálo se, že se začne hrát.

Následovala ale další facka - další, pro venkovní tenis smrtelná, várka dešťových kapek.

Organizátoři měli opět těžkou hlavu. A tak se rozhodli pro radikální - nicméně zřejmě nezbytné - řešení. Travnatý turnaj přesunuli do haly, kde je však místo zeleného povrchu klasický tvrdý podklad. Veškerá příprava na specifické trávě tak de facto vyšla vniveč.

Travnatý turnaj v Nottinghamu se kvůli dešti musel schovat do haly - a na tvrdý povrch... • Foto Reuters

Jestli toto „vězení“ v uzavřeném prostoru bude jen jednodenní záležitostí, se teprve uvidí.

Titul na podniku s oficiálním názvem Nature Valley Open loni vybojovala čerstvá vítězka Roland Garros Ashleigh Bartyová. Novopečená světová dvojka však na akci nestartuje. Roli nasazené jedičky plní Francouzka Caroline Garcíaová.