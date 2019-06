Plíšková v Eastbourne válí, je ve čtvrtfinále: Věděla jsem, že neprohraju | iSport.cz

Plíšková si cestu za vítězstvím ulehčila výborným servisem i 24 vítěznými údery, Mertensová jich měla jen šest. Malou komplikaci sedmadvacetiletá česká tenistka dopustila až v závěru, kdy zahodila dva mečboly. Další šanci ale úterní přemožitelce Markéty Vondroušové už nedala.

"Nečekala jsem tak jednoduchý zápas," přiznala Plíšková v televizním rozhovoru a pochvalovala si, jak probíhá poslední příprava na Wimbledon. Na něm bude od pondělka nasazenou trojkou. "Každým dnem je to lepší a lepší, jsem s výkony spokojená. Užívám si to tady," dodala poté, co do čtvrtfinále na tamní trávě prošla počtvrté v řadě.

Dnes si Plíšková hodně věřila. "Nevím proč, ale věděla jsem, že neprohraju. Cítila jsem se jistě, zvlášť poté, co jsem v prvním setu rychle získala brejk. Od začátku mi všechno vycházelo. Spěchala jsem až v posledním gamu, když začínalo pršet," dodala.

O semifinále, letošní páté, si česká jednička zahraje proti Jekatěrině Alexandrovové. Ta postoupila po skreči Lotyšky Jeleny Ostapenkové ve druhém setu za stavu 6:3, 2:1 pro Rusku. Vítězku French Open z roku 2017 Ostapenkovou zastavila poraněná kyčel.

Plíšková se s Alexandrovovou utká podruhé v kariéře. Předloni na antukovém grandslamu Češka vyhrála ve 2. kole ve třech setech. "Bude to hrozně těžké, protože Karolína skvěle podává. A celkově hraje výborně. Trávu mám ale moc ráda, těším se," řekla 52. hráčka žebříčku.

Tenisový turnaj mužů a žen v Eastbourne (tráva):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Querrey (USA) - Lajovič (4-Srb.) 6:2, 6:3,

Fritz (USA) - Pella (1-Arg.) 6:4, 3:6, 6:4,

Hurkacz (Pol.) - Johnson (USA) 6:3, 7:6 (8:6),

Fabbiano (It.) - Djere (2-Srb.) 7:6 (7:5), 7:6 (8:6),

Verdasco (5-Šp.) - Londero (Arg.) 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:2).

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Karolína Plíšková (2-ČR) - Mertensová (Belg.) 6:1, 6:2,

Kerberová (4-Něm.) - Petersonová (Švéd.) 7:6 (7:4), 6:0,

Džabúrová (Tun.) - Kontaová (14-Brit.) 6:3, 6:2,

Cornetová (Fr.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:2,

Halepová (6-Rum.) - Hercogová (Slovin.) 6:1, 4:6, 6:3,

Alexandrovová (Rus.) - Ostapenková (Lot.) 6:3, 2:1 skreč.