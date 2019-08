Češky, které mohou slavit tituly: nejen mistryně světa bez občanky | iSport.cz

Když kapitán Petr Pála v dubnu na baráž o udržení ve Fed Cupu postavil velmi mladou sestavu, věděl co dělá. Markéta Vondroušová, Karolína Muchová i Marie Bouzková jsou nejzářivější mladé klenoty českého ženského tenisu. Jako poslední zaujala "blondýnka s velkou lahví" Bouzková, která v Torontu vyřadila Simonu Halepovou a po semifinále ji dlouho chválila Serena Williamsová. Výborné výsledky ale mají i další dívky, Češky třeba čerstvě vyhrály MS družstev do 14 let. Podívejte se na přehled tenistek, které mohou v blízké i vzdálenější budoucnosti slavit velké tituly.

Markéta Vondroušová, 20 let

Markéta Vondroušová už je finalistkou grandslamu • Foto Reuters

Dvacet jí ještě není ani dva měsíce, přesto už je (za Petrou Kvitovou a Karolínou Plíškovou) třetí nejlepší Češkou v žebříčku WTA. Markéta Vondroušová svůj první turnaj na elitním okruhu vyhrála už v sedmnácti letech, ještě před dvacetinami stihla první finále grandslamu, když její velkolepou cestu v Paříži ukončila až Asleigh Bartyová.

Rodačka ze Sokolova dlouho dojížděla za tréninkem do Prahy, než se do hlavního města definitivně přestěhovala. Kromě typických předností levaček (svým křizným forhendem umí vyhnat soupeřku úplně mimo dvorec a pak zakončit do odkrytého prostoru) má i další zbraně – umí skvěle odhadnout a měnit tempo hry, její kraťasy jsou smrtící.

Jestli Markétě Vondroušové něco brání ještě většímu rozletu, jsou to zranění. Už před Roland Garros trénovala jen pár dní po problémech s tříslem, aktuálně ji zase zlobí ruka, kvůli které vynechává přípravné turnaje před US Open. Přestože už trénuje, nezúčastní se ani generály v Cincinnati a naplno se do hry zapojí až na posledním grandslamu sezony.