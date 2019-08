Karolína Plíšková zvládla první zápas v Cincinnati, další Češky skončily | iSport.cz

Plíšková první vzájemný duel s Wang Ja-fan po suverénním začátku a vyrovnané polovině druhého setu zvládla. V Cincinnati může získat čtvrtou letošní trofej a celkově 15. v kariéře a také se po turnaji stát světovou jedničkou.

Do zápasu s 52. hráčkou žebříčku vstoupila světová trojka suverénně a první game ztratila až za stavu 5:0. Vzápětí po 20 minutách set ukončila. Druhou sadu začala česká favoritka brejkem, jenže pak začala Číňanka klást odpor a poprvé prolomila Plíškové servis.

Třetí maratonský game s 22 změnami skóre získala Wang Ja-fan, v tu chvíli už druhá sada trvala déle než celý úvodní set. Postupně ale sedmadvacetiletá Češka opět získala navrch. O postup do čtvrtfinále se utká se Švédkou Rebeccou Petersonovou.

Pokud chce Plíšková bojovat o post jedničky, potřebuje postoupit minimálně do semifinále, aby měla šanci vystřídat Japonku Naomi Ósakaovou v čele žebříčku. Dnes Plíškovou čeká v Cincinnati ještě 2. kolo čtyřhry po boku dvojčete Kristýny.

Nečekané problémy měla wimbledonská šampionka Simona Halepová. Čtvrtá nasazená Rumunka prohrála první set s Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska 3:6, nicméně po obratu vyhrála 7:5 a 6:4.

.@KaPliskova advances to the @CincyTennis third round!



The No.3 seed defeats Lucky Loser Wang Yafan 6-1, 6-3. pic.twitter.com/6L18huViNR