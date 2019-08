Plekanec a Šafářová: velký rozhovor o společném životě i úspěších | iSport.cz

„Nevím, jak velké téma to je, ale téma to samozřejmě je,“ usměje se v jedné z brněnských restaurací Tomáš Plekanec, sám otec synů Adama a Matyáše, které má se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Takže v tomto směru je zkušenějším v obletované dvojici.

„Ano, spíš dává rady on mně,“ směje se Lucie Šafářová. „Vždycky mi poví, co nepotřebujeme, a mávne rukou, že ve finále bude stejně všechno jinak…“

Sama nedávno na instagram vypustila vtipné video, kde její milý v garáži montuje regály. Výraz v hokejistově tváři napověděl, že úkol nejspíš dostal befelem. Ale postavil se k němu čelem.

„Regály jsou postaveny, drží. Hrozně jsme je potřebovali mít postavené, viď, a od té doby tam jen stojí,“ mrká Tomáš na Lucii. „Ale chopil jsem se toho a levou zadní to zvládl,“ těší ho.

Jméno pro potomka zatím vybrané nemají. Je to totiž fuška. „Neubývají nám jména, spíš přibývají,“ líčí zanedlouho trojnásobný otec. „Máme napsaný list a ten se stále zvětšuje,“ usmívá se budoucí maminka.

Prvotní selektivní záměr úplně nevyšel. „Rozeslali jsme jména po rodině a zjistili, že každý má jiné preference. Tahle cesta úplně nevyšla,“ culí se Lucie Šafářová.

Sport Magazín s milou dvojicí strávil příjemnou hodinu.

Lucie, tak už jste Tomášovi vylepšila forhend? Psalo se, že ho má poněkud tupější.

Š: „Rozhodně! On sice tvrdí, že ho má teď horší, ale já to vidím opačně.“

P: „Od té doby, co mě Lucka učí forhend, můj tenis šel pěkně dolů…“ (usmívá se)

Š: „Ne, je lepší!“

P: „Po technické stránce možná, ale pro můj pocit už tolik ne.“

Š: „Počkej, i tvůj velký kamarád tenisový trenér tvrdil, že ses poslední dobou výrazně zlepšil. Tak to je.“ (usmívá se)

Lucie, dá se s Tomášem pracovat? Je to materiál ke zlepšení?

Š: „Ano, dá. Musím uznat, že zatím vnímá, co mu radím a říkám. Tedy jen při tenisu… (směje se) Ale je na něj docela šikovnej, prostě hraje dobře a basta.“

P: „Když tu naši debatu převedu do vážna, pro mě je těžký do sebe dostat novou techniku, byť asi správnou. Já jsem na svůj styl zvyklý odmala, kdy jsem ho hrál hrozně moc. Teď mi odborníci vysvětlují, jak má který úder jít a vypadat, a mě to vyloženě rozhazuje. Nejspíš se technicky vedu líp, ale pocitově jsem na tom hůř. Možná kdybych týden v kuse makal na čistotě úderů, asi bych i svůj pocit zlepšil a postupně tomu přicházel na kloub. Jenže to máte stejně jako s bruslením. V dospělosti vám těžko někdo změní techniku, tu máte od dětství prakticky danou.“

Š: „Já jsem pořád přesvědčená, že je v Tomášovi velký potenciál ke zlepšení.“

P: „Myslíš v hokeji?“ (usmívá se)

A vy, Tomáši, už jste Lucii, co jste spolu, naučil lepší blafák?

Š: „Já vám do toho skočím. Na led mě zatím vytáhl jednou a skoro jsem si vyhodila rameno.“ (směje se)

P: „Lucka je mizerná hokejistka.“ (usmívá se)

Až tak? V Brně? To nejde dohromady, ne?

P: „Ne, Lucka bruslí hezky. Vážně. Dělá pěkný kruhy, šikovně přešlapuje. Možná s pukem je to horší.“

Š: „Vystřelím, ale nezvednu puk nahoru. To se doučím.“

Oba výteční vrcholoví sportovci se skvělými a dlouhými kariérami. Je u vás doma sport hlavní téma? Anebo právě proto moc ne?

Š: „O sportu se bavíme hodně.“

P: „Souhlas. Jak o tenisu, tak o hokeji. Bavíme se o hodně věcech, zvlášť v poslední době, ale přece jen, sport je náš život, vždycky byl.“

Lucie, vy nemáte tenisu dost? Nejste spíš radši, když jste z toho kolotoče venku?

Š: „Volna si zatím moc užívám, tenisová túra mi nechybí, necítím, že by mi něco extra chybělo. Pro mě rozhodnutí ukončit kariéru nepřišlo ze dne na den. Naštěstí jsem nekončila kvůli nějakému zranění, které by mi bránilo hrát dál, což řadu hráčů bohužel potká. Já jsem s odchodem ze scény srovnaná a věřím, že mi scházet nebude. Tenis dál sleduju, mám ráda, když s Tomášem tenis rozebíráme. A baví mě řešit i hokej, někdy mám i dost otázek. Předpokládám, že i blbých.“ (směje se)

Dostala vás Lucie nějakým dotazem?

P: „To ani ne, naopak se mi líbí, jaký má Lucka o sportu přehled. Její otázky nepostrádají smysl a logiku, vrcholový sport vidí hodně přesně. Neptá se jako někdo, kdo o něm moc neví. Spoustu si toho zažila v tenisu, ale má i věrohodnou představu o tom, jak to funguje v hokeji.“