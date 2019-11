Navrátil o Berdychovi: Je legenda, ale na grandslam mu chyběla pestrost hry | iSport.cz

Do sobotní čtyřhry by měl za český tým nastoupit Berdych se Štěpánkem • Jaroslav Legner (Sport)

Co se nám při vyslovení jména Berdych jako první vybaví?

„Že to je naše legenda, jeden z nejlepších českých a československých tenistů historie. Léta se držel ve světové desítce, hrál finále Wimbledonu, dvakrát získal Davis Cup. To mluví za vše, klobouk dolů. Jen mě mrzí, že si nesplnil svůj největší sen – vítězství na grandslamu.“

Tipnul byste si, že zvládne takové věci, když jste ho poprvé převzal?

„Bylo mu šestnáct a půl. Už v tu dobu výborně servíroval a měl vynikající forhend. Později hodně zlepšil bekhend i nohy, stal se z něj komplexní hráč a už v devatenácti vyhrál svůj první ATP turnaj v Palermu. V tomhle věku se nikdo z našich tak daleko nedostal.“

Čemu vděčil za to, co dokázal?

„Byl introvert, který si jel svojí cestou a té cestě věřil. Byl přesvědčený o svém tenise, který se naučil a kterého se držel. Ta jeho strojovna ze základní čáry.“

Nebyla tvrdohlavost ale i jeho slabinou?

„Hlavně měl smůlu v tom, že před sebou měl čtyři lepší hráče - Federera, Nadala, Djokoviče a Murrayho. Všechny je dokázal porazit, ale samozřejmě s nimi i hodně prohrával. Jeho hra dlouho platila, ale pak se jí soupeři přizpůsobili a věděli, jak na něj. Aby byl ještě lepší a dokázal ty největší hvězdy víckrát porážet, chyběla mu pestrost ve hře.“

Myslíte si, že mohl v kariéře dosáhnout víc?

„Pracoval tvrdě, byl stoprocentní profesionál. Těžko mu něco vytýkat. Jen si myslím, že hru, kterou se naučil, potřeboval ještě víc posunout, aby porážel ty úplně nejlepší. Kdyby se třeba víc naučil obranný čopovaný bekhend, přechod na síť po svých tvrdých úderech. On pro přechod neměl takový odhad jako Radek Štěpánek, který tam chodil poslepu. Užil by i určitě ještě jeden druh podání, kick servis, který by soupeřům vysoko vyskakoval. Ostatní měli oproti němu něco navíc a snažili se svou hru ještě víc posunout. Třeba Rafa Nadal zlepšil servis i přechod na síť, to Tomáš nedokázal.“

Chyběla mu k tomu, aby vyhrál grandslam, i silnější hlava?

„Já takový pocit neměl. Ti čtyři byli prostě o stupínek lepší, to se nedá nic dělat.“

Jaké Berdychovy zápasy vám nejvíc utkvěly v paměti?

„Paradoxně je to prohrané utkání při Davis Cupu v Moskvě, kdy měl už skoro poraženého Davyděnka, ale bohužel si udělal výron a my nakonec prohráli. A samozřejmě nemůžu zapomenout na Wimbledon 2010, kdy ve čtvrtfinále porazil Rogera Federera a otevřel si cestu do finále. Možná nejvíc jsem si ale užíval jejich čtyřhry s Radkem.“

Vážně?

„Já z nich měl největší zážitek. Vždycky se jim spolu ohromně dařilo, poráželi skoro všechny a bod ze čtyřhry byl pokaždé klíčem k našemu úspěchu, jelikož většinou jsme zápasy vyhrávali 3:2. Z jejich deblů jsem si odnesl zdaleka nejvíc, protože při vší úctě, když měl Tomáš porážet ty nejlepší jedničky soupeře, tak se mu to až tak nedařilo.“

Je podle vás Berdych nejlepším hráčem, který nikdy nevyhrál grandslam?

„Určitě. Ale to je tím, v jaké éře hrál. Jen si vezměte jeho nasazení na grandslamech. Byl většinou mezi pátým a osmým místem, to znamená, že musel ve čtvrtfinále, semifinále a pak ve finále porazit ty naprosto jedinečné soupeře. Vzpomeňme na Wimbledon 2010. Tam vyřadil Rogera, po něm Djokoviče, ale nakonec už proti Rafovi poslední krok neudělal.“

Věčně druhý, takovou pověst má v Česku. Lidé mají tendenci ukazovat na to, co nedokázal, a unikají jim Berdychovy úspěchy.

„To je přesně řečeno, Tomáš mi u nás přijde nedoceněný, takový odložený do ústraní. Ale s odstupem času, a to už se poznává vlastně poslední dva roky, co ho trápí zdravotní problémy, se ukazuje, jaká je po něm díra. Dřív jsme měli Berdycha v desítce a Štěpánka taky vysoko. Teď nemáme ve stovce ani jednoho hráče a ve dvoustovce dva. I sportovní a obecná veřejnost musí přeci vidět, že takového hráče zase dlouho mít nemusíme. Proto by si měli lidi Tomáše daleko víc vážit. Držet se tak vysoko a tak dlouho v konkurenci těch čtyřech hvězd, a to tam byli další Wawrinkové, Tsongové a Gasquetové, je obdivuhodné.“