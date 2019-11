Největší triumf kariéry. Tsitsipas v řeži mladíků udolal Thiema a vyhrál Masters | iSport.cz

První řecký účastník vrcholu sezony Tsitsipas ovládl ovládl Masters jako sedmý debutant a je nejmladším vítězem od roku 2001, kdy triumfoval dvacetiletý Australan Lleyton Hewitt. Nejmladším vítězem v padesátileté historii tohoto klání je legendární Američan John McEnroe, který v roce 1978 uspěl jako devatenáctiletý.

Za třetí titul v sezoně si Tsitsipas připíše na konto 2,66 milionu dolarů (61,5 milionu korun) a ukončí sezonu na šestém místě světa. Thiem bude v žebříčku čtvrtý.

„Byl jsem frustrovaný z toho hrát utkání pod tak obrovským tlakem, ale o to více jsem teď uvolněný a nadšený z vítězství,“ řekl krátce po mečbolu Tsitsipas, který tak navázal na loňské prvenství na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let.

V hodinu a pět minut dlouhém prvním setu nevyužil ani jeden z finalistů své šance. Thiem měl dva brejkboly a Tsitsipas tři, ale rozhodl až tie-break, v kterém šel první do vedení Rakušan. O náskok sice přišel, ale nakonec vyhrál 8:6.

Ve druhém setu hrál Tsitsipas jako rozzuřený býk a vyvinul obrovský tlak, kterému Thiem nestačil čelit. Řek rychle vedl 4:0 a vynutil si rozhodující dějství. „Netuším, proč jsem hrál tak parádně. Byl jsem v pohodě a nedal mu šanci,“ řekl.

První výhodu získal ve třetím setu Tsitsipas, ale Thiem srovnal na 3:3. Oba hráči se opírali do míčů vší silou a projektily létaly z jedné strany na druhou. Další ztráta servisu už nepřišla a vítěze určil tie-break.

V tom vedl Tsitsipas 4:1, Thiem po drtivém bekhendu vyrovnal, ale pak Rakušana zradil forhend. Thiem po něm udělal dvě chyby ve hře, při prvním mečbolu poslal return do autu a Tsitsipas mohl slavit.

Po utkání se tenisté u sítě vřele objali a Tsitsipas několikrát pochvalně poplácal Thiema po ramenou. „Doufám, že nás čekají v budoucnu další velká finále. Opravdu se na další bitvy moc těším,“ řekl šestadvacetiletý Rakušan.

Tenisový Turnaj mistrů v Londýně (tvrdý povrch, dotace 9 milionů dolarů):

Dvouhra - finále:

Tsitsipas (6-Řec.) - Thiem (5-Rak.) 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - finále:

Herbert, Mahut (7-Fr.) - Klaasen, Venus (5-JAR/N. Zél.) 6:3, 6:4.