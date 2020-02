Spása pro Veselého. Navrátil: Musí být jako Isner. Berdych měl hlavu jinde | iSport.cz

Risk vyšel na poslední chvíli. Místo kvalifikace Australian Open se Jiří Veselý rozhodl jít po bodech v menší konkurenci. Na dvou challengerech v Bangkoku selhal, třetí pokus při akci ATP v indickém Puné už byl ale zlatou ranou. Druhý ATP titul kariéry, skok v žebříčku o 35 míst na 72. příčku, zajištěná účast na všech letošních grandslamech. To je nakopávák, který skomírající kariéra někdejšího nejlepšího juniora planety tolik potřebovala.

Na cestě za titulem odvrátil Veselý šest mečbolů ve dvou zápasech, vyhrával přetěžké bitvy. Co vám tím dokázal?

„Nejdůležitější bylo, že zvládl zápasy psychicky. Loni na US Open vedl s Berankisem 4:2 a 30:0 v pátém setu a stejně prohrál. Nedokázal utkání dorážet, i když hrál dobře. Teď v Indii Berankisovi v semifinále utekl ze čtyř mečbolů, ve čtvrtfinále s Ivaškou odvrátil dva. Je to samozřejmě i o štěstí, ale zvládl je a to se počítá. A také musím říct, že je dobře fyzicky připravený.“

Což demonstroval tím, že od čtvrtfinále strávil na kurtu skoro osm hodin. A to se hrálo bez volného dne.

„To je ohromně cenné. A mě těší hodně i to, že konečně začal hrát, co po něm chci. Jeho tenis musí být založený na servisu. Když vidím servírovat Isnera nebo Karloviče, a to jsou praváci, je jasné, jak má Jirka hrát. Je skoro stejně vysoký a ještě k tomu levák.“

Veselý trefil v Puné za 5 zápasů 94 es. Hodně jste se v přípravě na podání zaměřili?