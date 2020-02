Kvitová na titul v Dauhá nedosáhla. Ve dvou setech prohrála se Sabalenkovou | iSport.cz

Poprvé v sezoně si našla cestičku do finále. To pro tuto chvíli zůstane u Petry Kvitové pro rok 2020 maximem. Česká tenistka nestačila v přímém souboji o trofej na akci v Dauhá na Arynu Sabalenkovou, a to ve dvou setech. Běloruské hráčce podlehla ve dvou setech 3:6, 3:6. Zatím tak Kvitová nepřekoná Helenu Mandlíkovou v počtu titulů na elitním okruhu.