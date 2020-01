Kvitová - Bartyová, čtvrtfinále Australian Open: Nezlom mi srdce! | iSport.cz

Petra Kvitová bojuje o postup do třetího kola • Reuters

Je pozoruhodné, jak se tenisové dějiny opakují. Petra Kvitová měla svůj velký průlomový rok v sezoně 2011. Načala ho čtvrtfinále Australian Open, později získala grandslamový titul, vyhrála Turnaj mistryň a Fed Cup.

Ashleigh Bartyová létala takhle vysoko loni. Vyhraný grandslam i Masters, finále Fed Cupu a k tomu nástup na světový trůn. A vše tehdy také začalo čtvrtfinálovou účastí na Australian Open.

Tehdy dostala na Laverově stadionu od Petry Kvitové drsnou lekci. I čtvrtý zápas kariéry s českou dračicí ztratila, tentokrát 1:6, 4:6, za pouhých 68 minut. Jako by nestačilo, že ji Češka obrala těsně před tím ve finále podniku v Sydney. Po něm je pořadatelé i s týmy naložili na soukromé letadlo a poslali společně do Melbourne.

„Miluju Petru, ale doufám, že mi zase nezlomí srdce,“ podotkla třiadvacetiletá Bartyová v neděli, když upřela pozornost k dalšímu úkolu. Na domácím grandslamu je holkou z plakátů, největší nadějí.

Dvě nejhodnější tenistky? Kvitová a Bartyová

Ač bylo otázkou, zda zvládne navázat na tak skvělý rok, působí zatím silně. Vyhrála turnaj v Adelaide, je neporažená osm utkání. S naší Ash jedeme Barty párty, užívají si Australané. Už je to 42 let, co naposledy domácí hráčka vyhrála Australian Open. Navíc přát tak sympatické slečně jde úplně samo.

O Kvitové se ví, že proti hráčkám, které jsou jí nesympatické, je dvakrát tak zaťatá. Bartyová je ale zcela opačný příklad. Pokud byste hledali dvě nejhodnější tenistky na okruhu, byly by to ony dvě. Vzpomeňme jen na loňské Melbourne, kde Bartyová jen pár chvil po zdrcující porážce zahrnula Kvitovou komplimenty.

„Je úžasný člověk. Všichni víme, co umí, jak velká šampionka je. Je skvělé, a teď budu mluvit asi za všechny holky v šatně, mít ji zase zpátky na okruhu. Bez ní to nebylo ono,“ připomněla těžké chvíle Kvitové po přepadení.

Sama jí pak na kurtu začala připravovat také krušné zážitky. V příštích třech utkáních Bartyová Kvitovou přemohla a skoro srovnala vzájemné skóre (4:3).

„Posledních dvanáct měsíců bylo úžasných. Jsem zkušenější, poznala jsem Petru víc a v našich zápasech jsem upravila detaily, které fungovaly. Vždycky to je s ní ale strašná šichta,“ prohlásila Bartyová, jež bude českou tenistku zase týrat svým výstavním čopovaným bekhendem a briskními přechody na síť, kde umí jako málokdo.

„Hrozně se na ten zápas těším, příležitost hrát čtvrtfinále grandslamu nemáte každý den,“ vyhlásila Australanka, šampionka Roland Garros, pro niž to bude teprve třetí zkušenost s poslední osmičkou na grandslamu. O šest let starší Češka si zahraje grandslamové čtvrtfinále podvanácté a jde do něj podle svých slov v dobrém rozpoložení.

„Jsem zdravá, tenis mě baví, je to skvělý začátek sezony,“ prohlásila. Jednu změnu oproti loňsku udělala. „Nehrála jsem turnaj těsně před grandslamem a tahle změna se ukazuje být pozitivní,“ uvedla Kvitová a pochvalovala si dostatek energie.

Teď ji všechnu vrhne do klání proti světové jedničce a své obdivovatelce.