TOP 10 tenisových spratků: nadávky, rozmlácené rakety i vtipné provokace | iSport.cz

Kdo jsou největší tenisoví bouřliváci a jaká nezapomenutelná extempore mají na svědomí? • FOTO: koláž iSport.cz Tenis, to nejsou jen skvělé zápasy a dechberoucí výměny. Stejně tak k němu patří i hráči, kteří jsou schopní v emocích na kurtech nekontrolovaně řádit jako tajfun. Nadávky, uražená gesta, rozmlácené rakety i fyzická napadení. To vše patří do rejstříků největších tenisových rebelů, bláznů, spratků, hysteriků, klaunů či jak chcete tyto hráče přitahující mimořádnou pozornost publika nazvat. Podívejte se na TOP 10 těch nejšílenějších tenisových vystoupení. I na to, kdo se do žebříčku dostal vícekrát…

10. Jeff Tarango: bučení diváků, hysterický výstup i zfackovaný sudí V žebříčku ATP byl nejlépe na 42. místě, během kariéry vyhrál ve dvouhře jen dva turnaje a na těch grandslamových nikdy nepřešel přes 3. kolo. Přesto se Jeff Tarango zapsal nesmazatelně do tenisové historie svým wimbledonským výlevem v roce 1995. V zápase proti Alexandru Mronzovi se jeho obětí stal francouzský umpirový rozhodčí Bruno Rebeuh. Američan s ním od počátku zápasu divoce diskutoval, díky čemuž si proti sobě stále víc popouzel i diváky v hledišti. Ti na něj po jedné z hádek ve chvíli, kdy se chystal servírovat, začali také bučet. „Držte huby,“ zakřičel na ně Tarango, za což dostal od Rebeuha napomenutí. „To si děláš srandu. Zavolej sem okamžitě hlavního rozhodčího turnaje,“ reagoval Tarango, kterého však Rebeuh vyzval, ať pokračuje ve hře. Tarango nicméně pokračoval - v invektivách. „Seš jeden z nezkorumpovanějších lidí v celém tomhle sportu,“ křičel na sudího, který mu udělil další napomenutí. Po něm Američan naštvaně sbalil rakety a za stavu 6:7, 1:3 opustil kurt. Zápas pak měl dohru i mimo něj. Na francouzského rozhodčího si totiž počkala Tarangova žena a dvěma fackami mu dala jasně najevo, co si o celé kauze myslí…

9. Marcos Baghdatis: Rekordman v demolování raket Ne vždycky je řádění tenistů spojené s nadávkami rozhodčím či soupeřům. Často nahromaděný vztek odnese zcela beze slov to, co mají tenisté první po ruce. Nebo přesněji řečeno v ruce. Totiž jejich rakety. Mezi světovou špičkou se nejspíš nenajde hráč, který by alespoň jednou přímo na kurtu raketu v záchvatu zuřivosti nerozmlátil. I takový gentleman, jakým je bez pochyby Roger Federer, se párkrát neudržel. Jedna rozmlácená raketa pak většinou alespoň na chvíli sníží emoce. Ne tak v případě Marcose Baghdatise. Tomu na Australian Open v roce 2012 při zápase se Stanem Wavrinkou nestačila ke zklidnění záchvatu při krátké přestávce mezi gamy jedna raketa. Nestačily ani dvě, ani tři. Až ve chvíli, kdy Kypřan mlátil o zem se čtvrtou raketou, kterou už ani nevybalil z igelitu, se najednou na jeho tváři místo vzteku objevil úsměv. „Upřímně – choval jsem se jako blázen. Byl to opravdu docela směšný výstup,“ uznal později Baghdatis. Svým řáděním tehdy překonal dosavadního rekordmana Chorvata Gorana Ivaniševiče, který v roce 2000 na turnaji v Brightonu během utkání 2. kola rozmlátil tři rakety. Na rozdíl od Kypřana však tehdy Ivaniševič svůj zápas vůbec nedohrál. Důvod? Čtvrtou raketu už v tašce připravenou neměl. „To jsem celý já – prostě jedinečný,“ komentoval to později.

8. Nick Kyrgios: Seš nejhorší rozhodčí všech dob Australský tenista patří mezi největší vzteklouny současnosti. Před rokem na turnaji v Cincinnati ve 2. kole předvedl při prohře s Rusem Karenem Chačanovem (7:6, 6:7, 2:6) neuvěřitelný koncert nadávek všeho druhu. Nejdříve na rozhodčího Ferguse Murphyho po jednom ze sporných míčků zakřičel, že je „neuvěřitelně hrozný“. Ale to byl jen začátek. Pak odešel na toaletu, přestože mu to sudí zakázal, na cestu si sebou vzal dvě rakety, které v útrobách stadionu rozmlátil o zeď. Ani to ho ale neuklidnilo a při návratu na dvorec rozhodčímu finálně řekl, co si o něm myslí: „Víš, co seš? Nejhorší zasraný rozhodčí všech dob v tomto sportu. Fakt nejhorší. Pokaždý, když hraju, udělá tenhle chlap nějakou stupidní hovadinu. To je pokaždý. Je to prostě blbec.“

7. Fabio Fognini: Wimbledon? Měla by tu vybouchnout bomba Nejlepší italský hráč současnosti má se svojí prořízlou pusou na turnajích ATP často problémy. Velký úlet předvedl ve Wimbledonu v roce 2019. Turnaj na trávě All England Clubu nepatří mezi jeho oblíbené. A když ještě pořadatelé přesunuli jeho zápas na zapadlý dvorec číslo 14, kde se mu proti Američanu Sandgrenovi vůbec nedařilo, vypustil z pusy: „Je fér tady vůbec hrát? Zatracení Angličani. Měla by v tomhle klubu vybuchnout bomba.“ Fognini nejspíš ani netušil, do jak citlivé rány tnul. Během druhé světové války, totiž právě na Wimbledon dopadly stovky německých pum…

6. John McEnroe: vyloučení za drsnou urážku Nadávky rozhodčím, protihráčům, ale i divákům patřily v případě americké legendy k obvyklému chování. A upřímně – diváci se vedle jeho úžasné útočné hry těšili často i právě na ně. Poslední velký úlet předvedl John McEnroe v roce 1990 na sklonku své kariéry. Ve 4. kole Australian Open v utkání proti Švédovi Mikaelu Pernforsovi se jeho obětí nejprve stala lajnová sudí, před kterou si po jednom sporném míčku výhružně stoupl. Dostal napomenutí za nesportovní chování, to ho ale nezastavilo. O chvíli později zakřičel na hlavního sudího „děláš si srandu“ a začal mlátit raketou o zem. Výbuch vzteku, který pro McEnroea nakonec znamenal diskvalifikaci a pokutu 6500 dolarů, pak přišel na řadu ve chvíli, kdy se celou situaci na kurtu snažil uklidnit supervizor turnaje. McEnroe totiž směrem k němu i sudímu pronesl: „Říkáte tu hrozný kecy. Radši jdi o….. svou matku.“

5. Ilie Nastase: Teď jste už, kurva, připraven, pane Ashi? Rumunský tenista, který v 70. letech minulého století vyhrál i dva grandslamové tituly, přitahoval kontroverzní momenty celou svou kariéru. Nadával často a rád. Nejčastějším terčem jeho útoků byli rozhodčí. Na turnaji v Bukurešti v roce 1976 dokonce po jednom sporném výroku přiběhl k sudímu na umpiru, začal třást jeho stoličkou a poté mu sdělil: „Kazíš mojí hru i celý můj život, kreténe. Mám tě dost. Prober se, nebo zmiz.“ Na rozdíl od jiných vzteklounů ale Nastase rád provokoval i soupeře. Asi nejslavnější výstup předvedl vítěz 60 turnajů ATP v roce 1975 ve Stockholmu. Tehdy byl jeho sokem Američan Arthur Ashe a jen těžko si šlo představit zápas dvou legend s tak rozdílnou image. Ashe, první světová jednička tmavé pleti, byl dokonalým tenisovým gentlemanem, čemuž se Nastase během utkání začal vysmívat. Vše začalo za stavu 1:4 a 15:40 (z pohledu Rumuna) ve třetím setu. Vytočený Nastase se nejprve začal hádat s jedním z diváků. Když pak konečně uvedl míč do hry, Ashe ho chytil do ruky s tím, že ještě nebyl na výměnu připraven. „Pardon, pane Ashi,“ začal se pitvořit Nastase. „A teď už jste připraven? Teď už, kurva, jste připraven, pane Ashi? Opravdu už můžu hrát? Jste připraven? Znovu se ptám, teď už jste připraven,“ ptal se stále dokola velmi hlasitě s přehnanou artikulací Nastase. Ashe po chvíli jeho provokaci nevydržel. „Končím, mám toho dost,“ řekl. Zápas byl opravdu nedohrán. Nejprve byli diskvalifikováni oba hráči, pak však vedení turnaje své rozhodnutí opravilo – vyloučen byl jen Nastase…

4. Fabio Fognini: Nadávky v italštině a vyloučení z US Open Kvůli svému verbálnímu výlevu byl horkokrevný Ital dokonce vyloučen z grandslamového turnaje. Stalo se tak v roce 2017 v 1. kole US Open. Fognini neunesl, že ho v zápase přehrával jeho krajan Stafano Travaglia, který přitom do hlavní soutěže postoupil z kvalifikace. Švédskou hlavní rozhodčí Louise Engzelleovou proto napadl během zápasu hned třikrát. A utkání nakonec dohrál jen pro to, že tato žena neuměla italsky. Posléze ale za své invektivy dostal nejen stopku, ale i mastnou pokutu 96 tisíc dolarů. Co švédské rozhodčí ve své mateřštině opakovaně sděloval? „Seš normální děvka a čur...“

3. Serena Williamsová: Nacpu ti ten tenisák do krku, zabiju tě Mezi největší tenisové vzteklouny patří bezpochyby i jedna žena. Serena Williamsová, nejspíš nejlepší hráčka všech dob, nechodí pro tvrdší výrok daleko. Její obětí pak bývají téměř výhradně rozhodčí. Na umpiru i na čarách. Tak jako na US Open v roce 2009. Stav semifinále byl 6:4, 6:5 a 30:15 pro Kim Clijstersovou. Serena vyslala druhé podání, při kterém čárová rozhodčí zahlásila chybu nohou, tedy přešlap základní čáry. Výrok znamenal dvojchybu a dva mečboly pro Belgičanku. Rozzuřené Sereně naběhly svaly na pažích, do ruky vzala tenisák a gestikulovala k čárové sudí. „Přísahám bohu, že kur.. vezmu tenhle zkurv… tenisák a nacpu ti ho do tvýho zkurv… krku. Slyšíš to? Přísahám bohu! Zabiju tě!“ Za své chování dostala trestný fiftýn, čímž „proměnila“ mečbol za soupeřku. Později za své chování dostala pokutu 175 000 dolarů.

2. Ilie Nastase: urážka Sereny i útok na „blbou a ošklivou“ reportérku Rumunský provokatér předvedl možná vůbec největší úlet své kariéry už jako nehrající kapitán fedcupového týmu své země. K incidentu došlo při barážovém utkání s Velkou Británií v roce 2017 a během víkendu šlo o celou sérii provokativních vystoupení. Vše začalo už během předzápasového losu, kdy začal Nastase zcela mimo téma mudrovat o tom, jaké asi bude miminko Sereny Wiliamsové. „Jsem zvědavý, jakou to dítě bude mít barvu. Tipnul bych něco jako mléčnou čokoládu,“ smál se vítěz dvou grandslamových turnajů svým vtípkům, v nichž narážel na to, že snoubenec Američanky tmavé pleti je běloch. To však nebylo všechno. Během zápasu mezi Johannou Kontaovou a Soranou Cirstaovou začal Nastase hrubě urážet celý britský tým ve chvíli, kdy si jeho hráčky začaly stěžovat na hlučné rumunské publikum. „Co si o sobě myslíte, vy zkurvený čubky? Tady nejste na opeře. Co zase řešíte? Začněte už hrát, kurva,“ rozohnila se tehdy 70letá legenda, po jejímž výlevu se Britka přímo na dvorci rozplakala. Vzápětí pak Nastase od plic vynadal i reportérce agentury AP, která ho natáčela na mobilní telefon: „Proč mě natáčíš? Že je to tvoje zasraná práce? Ty už nemáš žádnou práci, seš jen blbá a ošklivá.“ Poté už byl vyveden a po vyšetřování ze strany ITF dostal pokutu 10 000 dolarů a dvouletý zákaz účasti na všech akcích ITF.