Zázračná tenistka psala Thiemovi: Taky máš díry v botách? Dojala Venus | iSport.cz

Zatímco slavní tenisté přispívají do fondu solidarity s hůře postavenými hráči žebříčku, Rakušan Dominik Thiem to odmítá. Na jeho reakci odpověděla Alžířanka Ines Ibbouvá. Hráčka z netenisové země a sedmé stovky tenisového žebříčku napsala odzbrojující reakci, která si získala pozornost tenisového světa, reagovala i jedna z největších hvězd posledních let Venus Williamsová.

Jaký je rozdíl být profesionálním tenistkou v Rakousku a v Alžírsku? Ines Ibbouvá ten rozdíl vidí ze strany, kterou by si nikdo nevybral, kdyby mohl. Má talent, píli i odvahu, je nejlepší v zemi, přesto bez peněz. I proto se jí dotklo stanovisko Dominika Thiema, který odmítl výzvu Novaka Djokoviće založit fond pro méně zabezpečené tenisty v krizové době.

„Jaké by to bylo být Dominikem Thiemem? Mít rodiče tenisové trenéry, když jsem poprvé v šesti letech vzala do ruky raketu a okamžitě jsem se zamilovala? Jenže já se narodila v Alžírsku do velmi skromné rodiny, která neměla s tenisem nic společného,“ naoko lituje Ines Ibbouová.

Na své cestě bojuje se všemi možnými překážkami. V její rodné zemi nejsou skoro žádné turnaje, natož ty velké, žádný pořádný trenér, dokonce ani žádný krytý kurt. „Občas nevím, na čem vlastně trénuju. Je to tráva? Antuka? Beton? Prostě Afrika…“ I tak se vyšplhala na 23. místo na světě v juniorském žebříčku. Vyhrála i turnaj s dotací 10 tisíc dolarů, v tu chvíli by si jí jinde všimli sponzoři. „Ale firmy jako Adidas, Nike, Head, ty v Alžírsku ani nejsou,“ vysvětluje.

Média o ní psala jako o africkém tenisovém zázraku, ale peníze na rozjezd kariéry ve velkém chyběly. Přes to všechno se stala profesionálkou, jenže začínající kariéru zbrzdilo zranění. Dnes jí je 21 a na žebříčku je na 620. místě. Daleko za příčkami, které zajišťují pohodlný život. Navíc jako ženě v Alžírsku.

„Jaké to je mít s sebou na turnajích kouče, fyzioterapeuta, kondičního trenéra? Dominiku, víš jaké to je hrát každý týden na jiném povrchu? Jaké to je mít na konci turnaje díry v botách? Já létám po světě sama, většinou se dvěma přestupy, aby to bylo co nejlevnější. Na turnajích bydlím co nejdál od kurtů, abych ušetřila. Navíc všude potřebuju víza, žádné sponzorské večírky, žádné volné vstupy,“ dává nahlédnout do života tenistů, kteří jsou daleko za elitou, přesto tvoří nedílnou součást tenisového kolotoče.

Proč psala právě Rakušanovi? Jde o reakci na výzvu Novaka Djokoviče, který ve spolupráci s federacemi navrhl fond, ze kterého by zajištěné hvězdy podpořily ostatní v době, kdy tenis na celém světě stojí a nehrají se turnaji. „Nechápu, proč bych měl takovým lidem dávat peníze. To je raději daruju lidem nebo institucím, které je skutečně potřebují. Nikdo z nás na vrcholu to nedostal zadarmo. Museli jsme si to vybojovat,“ prohlásil.

„My jsme po vás nic nechtěli. Byla to iniciativa hráčů, kteří ukázali třídu a nabídli řešení. To jsou ti opravdoví šampioni. Tahle krize nás uvrhla to těžkých časů a ukazuje se, jaký kdo opravdu je. Pomoc hráčů znamená pomoc tenisu, aby přežil. Dominiku, velcí hráči jako ty mě drží u mých snů, nenič to prosím,“ zakončuje dopis Ibbouvá.

Její zpověď si získala pozornost na celém světě, pod instagramovým příspěvkem reagovala i Venus Williamsová. Stačilo jí jediné slovo: „Hrdinko!“