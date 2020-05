Rosol otevřeně: Nebyl jsem moc talent. Mladí tenisté? Moderní je asi nemakat | iSport.cz

To je nádhera! Český tým s Davis Cupem nad hlavou • Pavel Mazáč (Sport)

Richard Šodek vyprovází Lukáše Rosola do úvodního zápasu proti německé jedničce Philippu Kohlschreiberovi • Česká sportovní / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Lukáš Rosol marně hledá formu z minulých let • profimedia.cz

Lukáš Rosol byl kousek od postupu do třetího kola Wimbledonu • Repro Nova Sport

Lukáš Rosol slaví poté, co získal druhý bod pro české barvy v davsicupové baráži v Nizozemsku • Česká sportovní/Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Lukáš Rosol schovává tvář do trička v rozhodujícím pátém duelu baráže v Nizozemsku • Česká sportovní/Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Lukáš Rosol světu představil, jak by podle něho měla vypadat nominace na daviscupový zápas proti Slovensku: Vpravo Roman Jebavý, vlevo Zdeněk Kolář • Instagram

Býval zvyklý na největší turnaje, teď už se ale čtvrtým rokem nachází mimo elitní stovku pořadí ATP. Ani v takovém stavu nechce Lukáš Rosol kariéru balit a rád by rok či dva ještě vydržel.

Jak se trénuje tenistovi, který momentálně nemá žádný cíl?

„Zvláštně. Třikrát týdně si jdu zahrát tenis, ve svých letech už víc nepotřebuju. Spíš se udržuji kondičně a přípravu pomalu začnu směřovat k příští sezoně, protože myslím, že tenhle rok se asi hrát nezačne.“

Chystají se ale turnaje po Česku, na nichž jste už přislíbil účast. Co od nich čekáte?

„Bude fajn si zahrát v Česku a podívat se na místa, kde jsem v životě nebyl, jako třeba Staré Splavy. Začíná se koncem května prvním turnajem tady na Spartě, to bude ale spíš taková exhibice, na ten ještě asi pořádně připravený nebudu. Ale určitě je fajn, že budeme mít možnost si zahrát. Pro mladé je to i trochu finanční pomoc. Kdyby si vydělali deset až dvacet tisíc, tak mají třeba na měsíc na jídlo.“

Takhle špatně na tom jsou?

„Pokud nemají sponzory, tak musí spoléhat na rodiče. Nebo si půjčit někde jinde, nebo chodit s někým hrát za peníze. Třeba jsem slyšel, že Honza Šátral hraje celý týden s nějakým klukem a jednou týdně si jde zahrát na sebe. Jiná varianta není, peníze vám nikdo nedá.“

Vy máte štěstí, že jste už na sklonku kariéry, během níž jste vydělal skoro 4,5 milionu dolarů, tudíž asi nestrádáte. Platíte teď třeba trenéry?

„Mám jen kondičního trenéra Dana Hejreta a toho platím. Jinak to nejde. Kdybych se teď zastavil a nepřipravoval se, bylo by pro mě v mých letech strašně těžké se znovu nastartovat. Ztratím vytrvalost, rychlost a už tělo nerozhýbu.“

Že se kluci neuživí? Riziko podnikání

Mnozí tvrdí, že současná krize ukazuje, jak tenis špatně odměňuje své hráče. Ti nejlepší berou obrovské prize money, ti horší se ale sportem vůbec neuživí. Cítíte to podobně?

„Vlastně ne. Kdo potřebuje hráče, který je 300. nebo 400. na žebříčku? Tenis není fotbal ani hokej, třístý hráč ve fotbale nebo v hokeji hraje pořád v super týmech, kdežto v tenise už nikoho nezajímá. Sponzoři letí na prvních deset, možná dvacet hráčů. To jsou jména, která tenis drží, a proto v něm jsou takové peníze. Bez nich by ty peníze nebyly.“

Takže podle vás tohle téma není problém?

„Tohle je prostě riziko podnikání. Sponzoři a televizní společnosti chtějí hráče z top 20, možná z první padesátky. A když nejste dost dobří, abyste se dostali řekněme do stovky,