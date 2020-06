Legendární Kodeš o turnaji Tipsport Elite Trophy: Nejlepší trénink je zápas! | iSport.cz

Jak byste zhodnotil náš současný ženský tenis? Máme vysoký počet kvalitních hráček ve špičce žebříčku WTA. Kdo má na tom největší zásluhu?

„V první řadě na tom mají zásluhu samotné hráčky, protože jsou velmi pilné a motivované. Myslím si, že ženský tenis máme opravdu kvalitní. Uspokojení ale není na místě, protože je vždy možnost se posouvat výše a určitě bychom uvítali další grandslamové tituly a další hráčky na předních příčkách světového žebříčku.“

Která hráčka pro Vás byla největším překvapením v loňské sezoně?

„Osobně nejvíce sleduji Petru Kvitovou a Karolínu Plíškovou, takže pokud mám zhodnotit tyto dvě hráčky, tak mě ani jedna nezklamala, ale ani vyloženě nenadchla. Obě si udržely a obhájily své pozice. Moje požadavky ale byly vždy vysoké, takže pro mě bude největším překvapením, pokud se všechny naše hráčky dostanou minimálně do první světové desítky.“

Jak vnímáte pozastavenou tenisovou sezonu kvůli pandemii? Dokážete si představit, že by tato situace nastala v dobách, kdy jste byl na vrcholu své kariéry? Jak byste k tomu přistupoval?

„Je těžké se k tomuhle vyjadřovat, je to něco nového. V době mého fungování byla spousta hráčů, kteří nemohli hrát kvůli zranění. U těch velmi dobrých zranění byla poměrně vážná a hráči tak museli své působení na delší dobu přerušit. Každopádně vše zlé je pro něco dobré, spousta hráček si psychicky odpočinula a budou mít o to větší chuť trénovat, cestovat a bojovat o tituly na světových turnajích. Myslím si, že návrat do sezony se projeví v kladném slova smyslu.“

Chystá se týmová soutěž Tipsport Elite Trophy, která se poprvé odehraje na Štvanici, kde jste také působil. Jak hodnotíte připravovaný turnaj?

„Jsem zastánce názoru, že nejlepší trénink je zápas, takže jakýkoliv turnaj, který se tady uspořádá, je pro hráčky to nejlepší, co může být. Samy chtějí hrát prestižně a vybojovat co nejlepší výsledek, takže zápal do hry je veliký. Jsem opravdu rád, že se tu něco takového koná. Navíc spojení s charitou je dobrý nápad a solidární krok pro společnost. Hráčky tím projeví ochotu věnovat svůj čas a svoji energii na dobrou věc, přestože si celý rok vydělávají peníze. Také bych rád poděkoval partnerům, kteří byli ochotni zafinancovat tento projekt.“

Co byste vzkázal hráčkám, které budou na turnaji bojovat pro dobrou věc?

„Aby si uvědomily, že se takové turnaje pořádají hlavně pro ně. Aby toho využily co nejlépe ku prospěchu své přípravy, vylepšení vlastní formy a pracování na svých slabinách a že je to nejlepší způsob tréninku před obnovením tenisové sezony.“