Hvězda na Štvanici. Bencicová hlásila slovensky, měla i záchvat smíchu | iSport.cz

Míček skončil překvapivě v síti a do rozpačitého štvanického ticha se ozvala znělá slovenština: „Já ten volej proste neviem…“ Švýcarka se slovenskými kořeny Belinda Bencicová ale nakonec deblové nástrahy zvládla a splnila si sen o společném zápase s Barborou Strýcovou. Vítězně.

Jak zápas hodnotíte?

„Jsem ráda, že jsem to Báře nepokazila. První set jsem byla nervózní, pak mi Bára řekla, ať hraju singla. Jsem velmi spokojená, jak jsem hrála. Vůbec jsem nečekala, že se na hardu tak rychle adaptuju.“

Na zápas se Strýcovou jste se hodně těšila, jak jste si ho užila?

„Bylo to úplně super. Ona má samozřejmě deblové vědomosti úplně jinde než já. První set jsem byla naprosto ztracená. Voleje musím ještě trochu zlepšit, je vidět, že hraju víc singla. Ale v druhém a třetím setu jsme se chytily a jsem velmi ráda, že jsem si mohla s Bárou zahrát. Byla skvělá kapitánka, měla s námi spoustu práce.“

Byla jste v nezvyklé roli nervózní?

„Nervozita to ani nebyla, ale bylo to pro mě všechno rychle. Všechny ty taktiky a kombinace, nejsem na to tak zvyklá. Potřebovala jsem trochu čas se rozehrát. Teorie a praxe je něco jiného. Bylo to ode mě trochu dřevěné, ale pak se to zlepšilo.“

V jeden moment, těsně před koncovkou druhého setu, jste se po vzájemné poradě se Strýcovou pořádně rozesmála. Co se na kurtu dělo?

(smích) „To vám ani nemůžu říct, musel byste se taky smát. Řekly jsme si něco vtipného a potom jsem nějak nemohla zastavit smích. Pak jsem třikrát netrefila první servis, ale ten poslední jsem naštěstí dala. Jsem ráda, že i na kurtu můžeme mít srandu.“

Nedávnou koronavirovou pauzu jste se svým přítelem a zároveň kondičním trenérem strávila na Slovensku a prý jste se věnovala pečení...

(úsměv) „Ano. Přes koronu jsme měli hodně času, takže jsem se doučovala vařit a péct. Bylo to velmi příjemné. Fajn se mi tam trénovalo. Bylo super, že jsem si mohla s přítelem i zatrénovat, na Slovensku jsem moc ráda.“

Blíží se start ostré sezony a na přelomu srpna a září US Open, kde jste vloni slavně porazila obhájkyni titulu Ósakaovou a prošla až do semifinále. Co ale říkáte na newyorský turnaj v současné situaci, navíc bez diváků?

„Mít na to názor je velmi těžké, zvlášť když rozumím oběma stranám. Chápu top hráče, kteří si myslí, že je blbost za těchto podmínek hrát. Bez diváků to bude určitě velmi zvláštní. Na druhou stranu rozumím i hráčům, kteří jsou na rankingu níž a potřebují turnaj hrát, potřebují si vydělat. Všichni, co okolo turnaje pracují, to potřebují. Já jsem řekla, že počkám do poslední chvíle, uvidím, jak se to tam s nakaženými vyvine. A potom se rozhodnu.“