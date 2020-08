Do Prahy se vrací okruh WTA. Jaká jsou omezení a program Prague Open?

Prague Open je nový turnaj zařazený do upraveného kalendáře WTA, do něhož zasáhla pandemie nemoci covid-19 a vynutila si na přelomu dubna a května i zrušení původně plánovaného J&T Banka Prague Open. Největší hvězdou turnaje je světová dvojka Simona Halepová, představí se i celá řada Češek. Tenistky se na antukových kurtech Sparty představí od 10. do 16. srpna.