Bouzková v New Yorku končí. Kontaveitové podlehla dvakrát 3:6

Tenistka Marie Bouzková vypadla na turnaji v New Yorku v osmifinále. Den poté, co v českém souboji vyřadila ve 2. kole Petru Kvitovou, dnes nestačila na dvanáctou nasazenou Anett Kontaveitovou. Estonské soupeřce v generálce na grandslamové US Open podlehla 3:6, 3:6.