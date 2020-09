Turnaj WTA v Ostravě: tvářemi Plíšková a Muchová, počítá se s fanoušky

Karolína Plíšková vypadla na grandslamovém US Open už ve druhém kole. Česká tenistka nestačila na Caroline Garciaovou a s Francouzkou prohrála v New Yorku 1:6 a 6:7. • Reuters

Nasazená jednička dohrála na US Open ve 2. kole naposledy před 12 lety. Srbka Ana Ivanovičová tehdy prohrála s jinou Francouzkou Julií Coinovou. • Reuters

Karolína Muchová na US Open vyřadila Venus Williamsovou • ČTK

Karolína Muchová je ve třetím kole US Open • ČTK

Karolíně Muchové se na US Open daří, manažer Tomáš Petera chválí její progres • koláž iSport.cz

Karolína Muchová nestačila v osmifinále US Open na Viktorii Azarenkovou • ČTK / AP / Frank Franklin II

Karolína Plíšková a Karolína Muchová jsou tvářemi ostravského tenisového turnaje okruhu WTA kategorie Premier. Do haly Ostravar Areny, kde se J&T Banka Ostrava Open 2020 uskuteční od 19. do 25. října, budou mít přístup i fanoušci. Pořadatelé odhadují, že každý den uvolní pět tisíc míst.

Uzávěrka přihlášek bude v pondělí 21. září a očekává se zájem světových hráček. Jistý už je start tuzemských hvězd Plíškové a Muchové.

„Turnaj je pozitivní věc pro český tenis a je vidět, že v Česku máme lidi kolem tenisu, kteří jsou schopni se takové akce chopit,“ řekla 26. hráčka světa Muchová na tiskové konferenci v Praze na Štvanici. „Jsme rády, že nemusíme nikam letět a zahrajeme si za rohem takhle velký turnaj,“ podotkla s úsměvem Muchová.

Ředitelka turnaje Laura Ceccarelliová uvedla, že Česko bylo první náhradní variantou. „Protože milujete tenis, máte jedny z nejlepších hráček světa a ukázali jste velkou podporu tenisu. Věřím, že akce bude úspěšná,“ pronesla zástupkyně společnosti APG, jež vlastní práva na turnaj Čeng-čou, který Ostrava nahrazuje.

Dosud se turnaje okruhu WTA včetně nedávného grandslamového US Open hrály bez přítomnosti fanoušků. V Ostravě by ale měly být tribuny otevřeny. „Až pro pět tisíc diváků,“ uvedla Ceccarelliová. Předprodej začne na začátku října.

Rozpočet turnaje je přes čtyřicet milionů korun. „Je to těžký naplnit, ale je to ojedinělá příležitost, která se nemusí opakovat, a šance zviditelnit Česko,“ řekl ČTK Tomáš Petera ze společnosti Perinvest Group, jež se postará o organizaci turnaje. Akci zaštítí i agentura PR Stars a marketingově společnost TK Plus.

Teoreticky by letošní ročník nemusel být posledním. „S majitelem licence vedeme jednání o letech 2021 a 2022,“ prozradil Petera.