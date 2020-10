Černošek o konci s Kvitovou, vyschlém finančním toku i ústupu do Prostějova

V prvním obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium Miroslav Černošek popisuje, jakými změnami jeho byznys prošel za poslední období. Proč s ním rozvázala spolupráci Petra Kvitová? A co je pravdy na tom, že měl při Davis Cupu v Bratislavě začátkem roku zakázaný přístup do české šatny? • Michal Beránek (Sport)

Léta byl nejmocnějším mužem českého tenisu, manažerem Tomáše Berdycha, Lucie Šafářové či Petry Kvitové. První dva ukončili kariéry, třetí od něj po patnácti letech odešla. Do toho reorganizace Fed Cupu a Davis Cupu, což znamenalo konec dalších příjmů. Pane už mu neříká ani licence pro turnaj WTA na pražské Spartě. I baštu ve Stromovce opustil. Dvaasedmdesátiletý manažer Miroslav Černošek má za sebou turbulentní rok, během něhož přišel o část vlivu na český tenis. A stáhnul se do Prostějova.

V září jste uspořádal Zlatou tretru, tenista z vaší stáje Jiří Lehečka zaznamenal několik úspěchů, podílíte se na pořádání ostravského turnaje WTA. Jaké pro vás bylo poslední období?

„Když jsme na konci roku 2019 chystali tento rok, podepsali jsme poměrně velice dobré smlouvy a měli pocit z dobře vykonané práce, že máme naše prestižní akce jako Tretru, Moneta Czech Open a tenisové MS juniorů pokryté, přišel koronavirus a vše zhatil. Dostali jsme se do hluboké deprese. Pocit, že akce neuskutečníme a budeme muset vracet zálohy, nás děsil.“

Jak jste reagovali?

„Udělali jsme zavčas dobrý ústupový manévr a Tretru jsme posunuli na září. Musím říct, že byla excelentní, protože koukat se v dnešní době na pět tisíc lidí a závodníky z 39 zemí, bylo hrozně příjemný. Člověk měl pocit, že sport úplně nezahyne. Ani tenis v Prostějově nedopadl špatně, měli jsme na finále 600 lidí, to byl taky výborný pocit. A budu upřímný, vlastně nás to zachránilo, protože jsme nemuseli vracet dotace a zálohy. V podstatě jsme dostáli vůči reklamním partnerům všemu. Bohužel tedy s výjimkou tenisového MS juniorů do 14 let. Máme ještě smlouvu na další dva roky, ale obávám se, že globální akce jsou tak ohrožené, že jejich blízké budoucnosti moc nevěřím. Vše bude směřovat spíš ke kontinentálním setkáním. Velice pochybuji třeba o olympijských hrách.“

V plánu jsou až na léto, ještě je dost času, ne?

„Jenže když vidíte, jak vše funguje a jak virus dostal neskutečnou PR podporu, tak mám pocit, že se z toho nedá skoro utéct. Nevím, koho baví sledovat US Open nebo finále Ligy mistrů bez diváků. Smlouvy, které se dělaly na letošní rok, byly ještě excelentní. Teď se obávám, že sport přijde, co se financí týká, zkrátka.“

Můžete tomu jako sportovní manažer čelit?

„Snažím se vyhodnotit plán na rok 2021 tak, abychom šli do akcí, které jsou velice reálné. Pořád vidím na atletice, že se s tím dokáže poprat, a dokážu si představit, že šedesátý ročník Zlaté tretry může být naprosto excelentní. Máme představu, že bychom pozvali toho nejlepšího, kterého jsme tam měli (Usain Bolt). A myslím, že akci zvládneme i s určitým omezením diváků. Moneta Czech Open jsme určitě schopni zvládnout, s MS tenisu do 14 let nevím. Všechno by mohla vyřešit vakcína, díky ní by byl z nejhoršího venku i sport. Ale teď? Když se díváte, jak LeBron James s Anthonym Davisem střílí koše v prázdné tělocvičně, je to smutné.“

Pojďme k vám. Začátkem roku jste opustil pražskou baštu na Spartě, stáhnul jste se do Prostějova. Říkalo se, že ztrácíte vliv. Popište svůj letošní příběh.

„Souvisí se třemi věcmi. Za prvé je mi sedmdesát dva let a zvažuji, do jaké míry se angažovat a jestli jsem i fyzicky schopen zvládnout všechno, co jsem zvládal dřív. Za druhé, nikdo nečekal, že Haggerty (americký prezident ITF) dokáže tak zničit Davis Cup a Fed Cup. Zničil je absolutně! Pro Českou sportovní byla dominantní organizace fedcupových a daviscupových zápasů, to byl největší zdroj příjmů. A my jsme ztratili domácí i zahraniční zápasy. Dneska čekáme, zda naše holky budou hrát v dubnu finálový turnaj v Budapešti a naši kluci možná příští rok v prosinci v Madridu. Ale tohle je marketingově plně v dikci ITF a my s tím nemáme nic společného.“

Obří smlouva ITF s firmou Kosmos, jež převzala pořádání Davis Cupu a Fed Cupu, je na pětadvacet let. První ročník Davis Cupu v Madridu, přestože vyhráli domácí Španělé vedení Rafaelem Nadalem, byl prý velmi ztrátový. Co vy na to?

„Ano, ta akce musela být hrozně ztrátová. To samé, když jsem viděl los Fed Cupu v Budapešti. Říkal jsem si: Proboha, jak na tom chtějí vydělat? Tenhle model turnajů na jednom místě mi nepřijde zcela funkční. Za dobu, co jsem dělal promotéra Davis Cupu a Fed Cupu, když jsem lámal hráče a hráčky, vždycky hrál domácí zápas hroznou roli.“

Domácí utkání už ale téměř vymizela a vy, jako Česká sportovní, jste přišli o zásadní zdroj příjmů.

„A taky o to, že díky tomu všemu jsme měli úžasnou komunikaci s hráčkami. Ztratili jsme vliv na tenisové prostředí, protože Davis Cupy a Fed Cupy byla silná struna, na kterou se dalo hrát. Lidi je měli rádi, hráčky taky, rády hrály domácí zápasy. Ty najednou zmizely. Ani nevím, jestli je šťastná volba přejmenovat Fed Cup na Billie Jean Cup. A třetí věc je, že jsem měl vlivové zóny jako Spartu a Prostějov, TK Plus a Českou sportovní. A se svým partnerem jsem se dohodnul, že ne všechno budu dál obhospodařovat, a Sparta zůstala v rukách jiné obchodní skupiny. Tím pádem jsem tedy trošku opustil Prahu. A zkusil jsem si říct, čeho chci ještě v životě dosáhnout.“