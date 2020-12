Rok bez zápasu a pořád mezi elitou. Jak se Federer drží v TOP 10?

Švýcarský matador Roger Federer vstoupil do semifinálové bitvy proti Rafaelu Nadalovi lépe • Reuters

Roger Federer zdraví fanoušky poté, co v největší býčí aréně světa porazil Němce Alexandera Zvereva • ČTK

Vynechá Australian Open, kde loni zraněný utrpěl semifinálový debakl s Novakem Djokovičem. Roger Federer se má po dvou operacích kolena vrátit na okruh ATP až koncem února, bez ostrého zápasu bude tedy minimálně třináct měsíců. Přesto se udrží v elitní desítce světového žebříčku. Jak je to možné?

Za prvé je nutné podotknout, že Austrálie 2021 byla pro Federera jen mlhavým cílem od doby, kdy vyšlo najevo, že ještě v listopadu nezačal s kloudným tréninkem. Pokud někdo oplývá trpělivostí a citem vrátit se na kurty v plné síle, je to právě on. I díky tomu hraje ještě v devětatřiceti letech.

Navíc komplikace s karanténou a nemožnost vzít si s sebou do Melbourne početný doprovod včetně rodiny jen nahrávaly Federerově odhlášce. „Prioritou je pro mě léto. Wimbledon, olympiáda v Tokiu a US Open,“ prozradil nedávno, když byl dekorovaný nejlepším sportovcem Švýcarska za posledních 70 let.

Momentálně Federerovi patří páté místo v pořadí ATP a je zřejmé, že z elitní desítky nevypadne. Vděčí za to dvouletému systému žebříčku, který byl kvůli pandemii letos přechodně nastavený.

Díky němu mu body, které získal ve dvanácti měsících před březnem 2020, vydrží na kontě dva roky. Jde tedy o semifinále Australian Open a Turnaje mistrů, triumf na domácím podniku v Basileji, čtvrtfinále US Open i finále Wimbledonu.

Roger Federer nehraje, přesto zůstává mezi elitní desítkou • Foto reuters

Od března 2021 se ATP Tour vrátí k dvanáctiměsíční tvorbě pořadí, teprve tehdy se hráčům začnou odečítat zisky ze sezony 2019. Prvním datem, kdy tedy Federerovi vypadnou body, je 22. březen 2021.

Žebříček ATP se tvoří podle devatenácti nejlepších výsledků z turnajů, do nichž se započítávají čtyři grandslamy, osm povinných akcí série Masters a sedm dalších podniků.

Za běžného provozu by se Federer nyní ocitl bez jediného bodu na žebříčku, kvůli změnám během pandemie ho však odhláška z Austrálie nestojí vůbec nic. Nemusí žádat o chráněný žebříček, jelikož koncem února bude nejhůř sedmým hráčem světa.