Martincová v Petrohradu končí, elitní stovka žebříčku jí těsně unikne

Barbora Krejčíková po postupu do finále turnaje v Dubaji dává rozhovor • Profimedia.cz

Tenistka Tereza Martincová vypadla na turnaji v Petrohradu ve druhém kole a na průlom do první stovky světového žebříčku, který by si zajistila postupem do čtvrtfinále, si musí ještě počkat. Nejvýše nasazené Rusce Jekatěrině Alexandrovové podlehla 3:6, 4:6.