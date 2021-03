Martincová o výhružkách: Dřív mi přáli smrt po prohře, teď je to denně

Když Tereza Martincová vyhrála zápas nad Švýcarkou Stefanie Vögeleovou na turnaji v Petrohradu, její Instagram zasypaly nenávistné a urážlivé zprávy. Lidé jí v nich přáli smrt, onemocnění koronavirem nebo zlomení nohou, které by jí znemožnilo už napořád hrát tenis. Ačkoliv by tyto vzkazy mohly být pro leckoho šokující, Martincová si z nich už příliš hlavu nedělá. „Na takové zprávy jsem zvyklá. Dřív chodily jen po prohrách, teď už je dostávám prakticky nonstop," říká česká hráčka. A v tenisovém prostředí není rozhodně sama.

Pokud máte veřejný profil na Instagramu, který sleduje několik desítek ba i stovek tisíc lidí, negativním reakcím se občas zkrátka nevyhnete. Když ale denně dostáváte zprávy, ve kterých vám zcela neznámí lidé přejí smrt, je to ještě v normě, s níž jako úspěšný sportovec na sociálních sítích musíte počítat?

Česká tenistka Tereza Martincová vysvětluje, že ve světě tenisu jde bohužel o zcela běžnou záležitost, která se nevyhýbá dokonce ani hráčkám turnajů nižší úrovně.

„Docela často se o tom s holkama bavíme a tyhle zprávy chodí opravdu každé. U mě se to spustilo v době, kdy jsem začala hrát kvalifikace granslamů. Čím výš jsem byla v žebříčku, tím to bylo intenzivnější. Dřív se mi to dělo většinou jen po prohrách, teď už mi tyto zprávy chodí prakticky nonstop,“ říká šestadvacetiletá hráčka.

Výhružné a urážlivé zprávy ze svého profilu zveřejnila před nedávnem na Instagramu například také Markéta Vondroušová nebo Američanky Madison Keysová a Sloane Stephensová. Tenistky se shodují, že za slovními útoky stojí s největší pravděpodobností četné sázkové příležitosti, které odvětví tenisu nabízí.

„V tenise se dá kromě samotného vítězství vsadit na spoustu dalších věcí. Například se mi stalo, že někdo vsadil na to, že doservíruju gem, jenže mi to nevyšlo. Na základě toho mi pak přišly docela nepříjemné zprávy, s tím, že ten člověk kvůli mně prohrál peníze,“ popisuje své zkušenosti Martincová.

Ačkoliv převážná část vyhrůžek zůstává pevně sevřena v mantinelech virtuálního prostředí a jejich pisatelé se v reálném světě nikdy o nic nepokusí, agresivní zprávy psychické pohodě sportovců rozhodně nepřidávají. Například u Kanaďanky Rebeccy Marinové nenávistné vzkazy prohloubily deprese, kvůli kterým se v roce 2013 rozhodla ve svých teprve 22 letech přerušit kariéru.

Občas pak přijde i omluva

Tento případ naštěstí zůstává smutnou výjimkou. Podle Martincové dokáže většina hráček přistupovat k hejtrům s nadhledem a snaží se zprávy zcela ignorovat nebo si z nich alespoň nedělat těžkou hlavu.

„Při takovém množství, co nám chodí, to snad ani jinak nejde. Děje se nám to opravdu pořád. Ačkoliv mi občas přijdou vyhrůžky, které směřují i na moji rodinu, neměla jsem nikdy strach, že by to překročilo hranici internetu,“ říká aktuálně 103. hráčka světa. „Tím ale nechci říct, že je takové chování v pořádku. Určitě to normální není a nikdy nemůžete vědět, jestli na druhé straně nesedí někdo, kdo to myslí opravdu vážně,“ dodává.

Vyhrůžky a urážlivé zprávy nejsou jen záležitostí ženského tenisu. Například jihoafrický tenista Kevin Anderson, který se v roce 2018 ocitnul ve finále Wimbledonu, uvedl, že po své porážce dostal desítky zpráv, ve kterých mu bylo vyhrožováno smrtí. Německý tenista s jamajskými kořeny Dustin Brown zase na sociálních sítích neustále čelí rasistickým útokům.

Nejlepší obranou proti nechtěným zprávám by nepochybně bylo zrušení Instagramu nebo alespoň soukromý profil, který umožňuje větší kontrolu nad sledujícími uživateli. Kvůli smlouvám s partnery, kterými jsou sportovci vázaní, to ale není tak jednoduché.

S možným řešením přišla loni v létě také švýcarská analytická společnost Sportrader, která nabízí sportovcům a federacím pomoc při identifikaci autorů výhružných zpráv. Proti hejtrům se rozhodla bojovat také televizní stanice BBC, která prostřednictvím svého projektu Hate won't Win (Nenávist nevyhraje) upozorňuje na problémy anonymních vyhrůžek ve sportu.

Podle Martincové je nejdůležitější přijmout skutečnost, že jde většinou opravdu jen o pouhé výbuchy vzteku bez přesahu do reálného světa. „Já na tyhle zprávy nereaguju vůbec, i když občas mám sto chutí něco napsat. Vždycky jsem to ale zatím vydržela. Když jsme se o tom bavily s holkama, říkaly, že jim to občas nedá, odpoví a záhy jim docela často přijde omluva. Ti lidé jim píšou, že to tak nemysleli a už se jim nikdy víc neozvou. Oni asi ani moc nečekají, že si to budeme číst. Jen tak ventilují svůj vztek.“