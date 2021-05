Krejčíková je ve Štrasburku ve čtvrtfinále, Veselý prohrál s Paulem

„Každý zápas beru jako zkušenost, protože jsem mezi singlistky prorazila až loni. Bojuju o každý míč a užívám si, že hraju i dvouhru na nejvyšší úrovni,“ řekla Krejčíková, která je ve dvouhře na 38. místě světového žebříčku, což je její maximum. „Chci se udržet na této úrovni a hrát dobře dvouhru i čtyřhru. Jsem ráda, že tady jsem a bavím lidi,“ uvedla sedmá deblistka světa.

V prvním setu se nedokázala prosadit při podání Garciaové, vítězky ze Štrasburku z roku 2016 a předloňské finalistky, a sama přišla o servis po dvojchybě v osmé hře. Od druhého setu ale díky přesné hře od základní čáry převzala kontrolu nad výměnami a vývoj otočila.

První brejk získala po šikovném zkrácení a následném úderu do odkryté části kurtu na 3:1 ve druhé sadě a další přidala na 6:2. Před rozhodující sadou se chvilku čekalo, až lajny nebudou tolik klouzat kvůli dešti. Poté Krejčíková dominovala a Garciaové nepomohli ani hluční fanoušci.

„Diváci byli skvělí, sice byli většinou proti mně, ale obecenstvo jsem si užívala. Díky, že jste přišli a těším se na vás i další den,“ pronesla Krejčíková směrem k ochozům.

Čtvrtfinále dvouhry si letos brněnská rodačka zahrála už v lednu na Grampians Trophy v Melbourne a také v březnu v Dubaji, kde došla až do finále.

Krejčíková by mohla ve Štrasburku navázat na svoji bývalou trenérku Janu Novotnou, která turnaj vyhrála v roce 1989. Z českých tenistek se zde radovala ještě Nicole Vaidišová v roce 2006.

Veselý ztratil dobře rozehraný zápas

Tenista Jiří Veselý se rozloučil s antukovým turnajem v Parmě ve druhém kole. Česká jednička přitom vedla v generálce na grandslamové Roland Garros nad Američanem Tommym Paulem 7:6 a 3:0, ale nakonec šestému nasazenému podlehla 7:6, 6:7 a 3:6 za dvě a tři čtvrtě hodiny.

Veselý rozhodl první set v tie-breaku poměrem 7:3. Ve druhé sadě po brejku na 2:0 zvýšil při svém podání na 3:0. V dalším gamu měl postupně tři brejkboly na 4:0, ale neuspěl a karta se začala obracet. Po chybách přišel o podání na 2:3 a druhý tie-break ztratil 5:7 poté, co při setbolu udělal dvojchybu.

V rozhodujícím setu přišel Veselý o podání ve čtvrté hře. O hru později měl šanci získat brejk zpět, ale dvakrát neuspěl. Za stavu 2:5 odvrátil po náběhu k síti smečí první mečbol, Američan stvrdil postup do čtvrtfinále při svém podání po úspěšném zkrácení za síť.

Tenisový turnaj žen ve Štrasburku (antuka, dotace 189.708 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Krejčíková (5-ČR) - Garciaová (Fr.) 3:6, 6:2, 6:1, Rusová (Niz.) - Tanová (Fr.) 6:1, 1:1 skreč.

Tenisový turnaj mužů v Parmě (antuka, dotace 541,800 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Paul (6-USA) - Veselý (ČR) 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3, Munar (Šp.) - Paire (2-Fr.) 7:5, 3:1 skreč, Cecchinato (It.) - Bedene (7-Slovin.) 7:5, 6:2, Nišioka (8-Jap.) - Musetti (It.) 6:3, 6:2, Gombos (SR) - Ramos (3-Šp.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:2, Struff (4-Něm.) - Cobolli (It.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), Gasquet (5-Fr.) - Martínez (Šp.) 6:3, 3:6, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Jebavý, Nedovjesov (ČR/Kaz.) - Marrero, Vega (Šp.) 6:7 (3:7), 6:2, 10:6.