Kopřiva zářil na „Federerově“ turnaji: Novák žertoval, ať to tam vyhraju

Na dohled horských masivů získávala trofeje nejslavnější tenisová jména v čele s domácím Rogerem Federerem. Na ikonickém podniku ve švýcarském Gstaadu předvedl minulý týden Vít Kopřiva nezapomenutelnou jízdu. Na čtyřiadvacetiletého hráče se usmálo štěstí, když se vešel do kvalifikace. Po postupu do hlavní soutěže si připsal tři vítězství a šokoval i světovou desítku Kanaďana Denise Shapovalova. „Psal mi Jirka Novák, ať turnaj vyhraju, ať tam máme fotky vedle sebe,“ usmíval se od pondělí člen nejlepší dvoustovky žebříčku.

Ráno po semifinálové prohře s Casperem Ruudem z Norska sedl do auta a odřídil si štreku 1100 kilometrů Gstaad – Prostějov. V hlavě si Vít Kopřiva promítal tenisový týden, ve který ani nedoufal. Do švýcarského střediska přijel zkusit štěstí, zda se dostane jako náhradník do kvalifikace podniku ATP. „Pak jsem se probojoval do semifinále a byl to pro mě neskutečný zážitek,“ vyprávěl. Na dlouhé rozjímání ale nebyl čas, v pondělí už zase vyrazil do Poznaně na další challenger.

Představoval jste si, že si někdy můžete zahrát závěrečnou fázi slavného turnaje jako je ten v Gstaadu?

„Vůbec. Ani jsem nečekal, že bych mohl na takovém turnaji startovat. Jel jsem to zkusit naslepo a dostal jsem se do kvalifikace z pozice náhradníka. Pak jsem se probojoval do semifinále a byl to pro mě neskutečný zážitek. Strašně si toho cením. Ani ve snu bych neočekával, že by to mohlo vyjít. Ale podařilo se. Jsem za to rád, protože prostředí, město, i historie tohoto podniku jsou nádherné.“

Roger Federer dostal v roce 2003 v Gstaadu přímo na kurtu krávu s velkým zvoncem jako dar za vítězství ve Wimbledonu. Cítil jste odkaz švýcarské legendy? „Federerův odkaz jsem úplně nepocítil, ale Jirka Novák mi psal po 1. kole. Žertoval, ať to tam vyhraju a ať tam máme fotky vedle sebe. V tu chvíli jsem se tomu smál, ale v semifinále už jsem byl jen kousek. Ale bohužel. To by pro mě byla asi největší pocta, mít tam fotku vedle něj. Víc než Federerův turnaj jsem ho vnímal jako turnaj Jirky Nováka, který tam vyhrál dvakrát.“ (usmívá se)

Mluvili jste spolu v Prostějově po turnaji?

„Psali jsme si po každém zápase. Po turnaji jsme se ještě neviděli, ale gratuloval mi a byl strašně rád.“

Po postupu z kvalifikace a vítězství v 1. kole jste měl dva dny volno. Váš další soupeř Denis Shapovalov jako nasazená jednička začínal až ve čtvrtek. Bylo to nepříjemné čekání?

„Ano, docela dost a velmi zvláštní. Hodně neobvyklé a připadal jsem si, že začíná nový turnaj, že už jsem pomalu zapomněl na to, co jsem předvedl v kvalifikaci nebo 1. kole. Ale paradoxně mi to teď pomohlo, protože jsem byl trošku zdravotně indisponován a tak jsem se doléčil a dokázal být připraven.“

Cítil jste před střetnutím s hráčem TOP 10 nervozitu?

„Nervozita tam byla. Nevěděl jsem, co od zápasu čekat, jak bude probíhat. Byl to největší zápas kariéry, ale během dvou tří her jsem si zkusil, že s ním jde hrát a vše ze mě spadlo.“

Po prohraném prvním setu jste zápas otočil (2:6, 6:3, 6:2). Nehrozil v závěru strach z vítězství?

„Ve druhém setu jsem chtěl bojovat a uhrát co nejvíc gemů. Ani jsem se ale nenadál a měl jsem druhý set. Pak jsem v mé hře dobře pokračoval a ke konci jsem si nepřipustil, že bych zápas nedohrál a soupeř ho otočil. Už jsem nebyl vůbec nervózní a snažil jsem se utkání akorát užívat. Najednou byl nervózní on, protože věděl, že by se mnou neměl prohrát, což ho svazovalo a dělal hodně chyb.“

Švéda Mikaela Ymera jste ve čtvrtfinále vypráskal 6:1, 6:0. Životní výkon? „Připadalo mi, že jsem hrál dobře, padalo mi to a on neměl nejlepší den. Byl nervózní, bez energie. Všechno mi sedělo. Hrál pomaleji než Shapovalov, všechny údery jsem stíhal, a proto z toho byl tak jednoznačný výsledek.“

V semifinále jste narazil na dominantního Nora Caspera Ruuda, který nakonec vybojoval třetí titul sezony. Byl pro vás zápas (3:6, 0:6) velkou školou?

„Ve druhém setu to už byla škola, ale v prvním to byla škoda. (usmál se) Hned jsem ho brejknul a kdybych zaservíroval trošku lépe a něco tam spadlo, tak se utkání mohlo odvíjet jinak. Ale to je všechno kdyby… Hrál kvalitně, rychle, věřil si. Pro mě obrovská zkušenost a viděl jsem, v čem je tenhle hráč na antuce jeden z nejlepších.“

249 Taková pozice na žebříčku ATP patřila Vítu Kopřivovi minulý týden. Díky semifinále v Gstaadu postoupil o 50 míst vzhůru.

Jak jste se cítil coby hráč třetí stovky mezi velkými hvězdami? Byla organizace turnaje hodně jiná oproti tomu, na co jste zvyklý?

„Celkový komfort na turnajích ATP je pro hráče zajištěn úplně na jiné úrovni, než na turnajích, na kterých jsem se do teď pohyboval, nebo spíše pohybuji. Týmy hráčů jsou neskutečné, tenisté mají kolem sebe třeba šest lidí… To je pro mě něco nepředstavitelného.“

Vy jste tam byl naopak sám, že?

„Ano, ale snažil jsem se si ceký turnaj užívat. Diváci přišli, takže atmosféra byla super a ani mi to nevadilo. Ani jsem si neuvědomoval, že se hraje semifinále turnaje ATP. Hráči mě už ale začali brát vážněji, konkrétně Ruud se už na zápas proti mně připravil dobře.“

Pak jste si musel odřítit cestu domů do Prostějova. Je to pro vás běžná záležitost?

„V neděli ráno jsem sedl do auta a večer dojel do Prostějova. V pondělí jsem už jel zase do Poznaně, ale to už jsem neřídil. Už na předchozích dvou turnajích jsem byl autem, proto se mi to tak naskytlo. Jinak bych tam asi letěl.“

Chybělo málo a mohl jste i tento týden díky speciálnímu pravidlu startovat na podniku ATP v rakouském Kitzbühelu. Mrzí vás, že už jste byl přihlášený na challenger do polské Poznaně?

„Samozřejmě mě to mrzí. Přejezd z Gstaadu do Kitzbühelu by byl mnohem jednodušší. Ale bohužel je pravidlo nastavené tak, že jsem se v přihláškách dostal do hlavní soutěže do Poznaně a automaticky jsem byl vyškrtnut z ATP turnaje. Proto jsem neměl možnost hrát Kitzbühel na takzvaný special exempt (osvobození hráče z kvalifikace a zařazení do hlavní soutěže z důvodu účasti na předchozím podniku).“

V novém vydání žebříčku jste poprvé mezi nejlepší dvoustovkou. Je to dobrá motivace?

„Je to super úspěch a výsledek, cením si toho, ale spíš jsem hrozně rád, že jsem si zajistil kvalifikaci US Open. Žebříček je známka toho, že jsem udělal za rok dobré výsledky. Doufám, že tak budu pokračovat, ale člověk musí makat, protože body rychle padají.“

Cesta turnajem

Kvalifikace:

vs. Marterer (Něm.) 6:2, 6:3

vs. Couacaud (Fra.) 2:6, 7:6 (5), 6:4

Hlavní soutěž:

1. kolo vs. Nikles (Švýc.) 6:1, 6:2

osmifinále vs. Shapovalov (Kan.) 2:6, 6:3, 6:2

čtvrtfinále vs. M. Ymer (Švéd.) 6:1, 6:0

semifinále vs. Ruud (Nor.) 3:6, 0:6