Federer prohrál boj s vlastním tělem. Věří, že má paprsek naděje, ale...

Nebylo to oficiální oznámení konce kariéry, ale hodně se mu blížilo. Přesně týden po čtyřicátých narozeninách vyslal Roger Federer do světa neblahou zvěst. Během travnaté části sezony si opět poranil pravé koleno a rozhodl se poslechnout rady lékařů, kteří ho posílají na třetí operaci. Ne kvůli další tenisové dráze, ale zdravému životu po ní. „Chci mít však také paprsek naděje, že bych se ještě na túru v nějaké kondici a formě vrátil,“ vzkázal.

Vyhraje ještě někdy grandslam? Zvítězí snad na nějakém menším turnaji? Poletí jeho ruce k nebi alespoň po jednom dalším zápase? Tak dramaticky se poslední roky bortily vyhlídky Rogera Federera mezi čarami tenisového kurtu a s nimi i očekávání mnohamilionového davu jeho příznivců.

Ne geniální hráč RF, ale čas je nepřemožitelným soupeřem. A borec, který měl kariéru postavenou stejným dílem na nadpozemském nadání i pevném zdraví, je najednou bezmocný. Tenista, jenž první operaci života podstoupil až ve 34 letech, bere za kliku ordinací v posledních sezonách příliš často. A každá další špatná zpráva ho posouvá mílovými kroky do role už jen bývalého tenisty. Ta poslední může být definitivním koncem, byť věčný optimista z Basileje stále věří, že odejde tak, jak si to představuje on sám.

Snad se ještě jednou zvládne nachystat na milovaný Wimbledon a dát tenisu sbohem. Stejně dobře ale může platit, že jsme ho na kurtech All England Clubu (nebo jiných světových dvorcích) viděli letos v červenci naposledy. Polák Hubert Hurkacz ho ve čtvrtfinále vyprovodil z londýnské trávy 6:3, 7:6, 6:0 a poslední sada už bolela na pohled. Osminásobný šampion Wimbledonu byl zcela bezmocný a utopený v mizérii. Nyní vychází najevo, že opět prohrál boj především s vlastním tělem.

„Absolvoval jsem řadu konzultací s lékaři o svém koleni, jelikož jsem se během travnaté části sezony při Wimbledonu opět zranil,“ sděloval Švýcar ve video vzkazu fanouškům na Instagramu, sociální síti, která ještě neexistovala, když koncem devadesátých let začínal na okruhu. „Bohužel mi řekli, že potřebuji další operaci, abych se ve střednědobém až dlouhodobém horizontu cítil lépe. Rozhodl jsem se pro ni. Čeká mě mnoho týdnů s berlemi a pak samozřejmě dlouhé měsíce bez tenisu.“

Čtyřicetiletý Federer nespecifikoval, o jaké komplikace se jedná. Fakt, že již dopředu hovoří o mnoha týdnech s berlemi a následné dlouhé pauze, naznačuje, že půjde o vážný zákrok. Myslí si to i americký ortoped Nicholas DiNubile.

„Coby specialistu na kolena mě takové zprávy znepokojují. V našem oboru platí, že víc operací neznamená lepší výsledek. V téhle fázi už se pravděpodobně nepotýká s něčím jednoduchým jako prasklinou menisku, která jde spravit artroskopickou operací. Jde zřejmě o artritidu, při níž dochází k poškození chrupavky kloubu i kosti pod ní a k destrukci a deformaci kloubu,“ odhadl lékař pro New York Times.

Takový problém lze léčit obtížnými regenerativními technikami jako například takzvanou „microfracture surgery“. Ta zahrnuje záměrné vytvoření několika drobných zlomenin kosti pod poškozenou tkání. Kosti reagují na zlomeniny produkcí dřeně a krve bohaté na kmenové buňky, které produkují novou chrupavkovou tkáň. „Mohlo by se mu ulevit, ale bude schopný ještě soutěžit na vrcholné úrovni?“ ptá se DiNubile.

Za sezonu 2020 odehrál Federer šest zápasů, po Australian Open absolvoval první operaci pravého kolena a loni v červnu kvůli komplikacím druhou. Letos se vrátil na pět turnajů, z toho na jediném prošel do čtvrtfinále (bilance 9:4). Díky částečnému zmrazení žebříčku ATP kvůli koronavirové pandemii stále figuruje na deváté příčce, body mu však začnou rychle padat.

Ranking je však nyní to poslední, co by ho zajímalo. „Čeká mě těžké období, ale také vím, že dělám správnou věc, protože chci být i v dalších letech schopný běhat a žít aktivně.“ O pokračování kariéry hovořil velmi opatrně, jako by byl smířený s tím, že už se nikdy k profesionálnímu zápasu nepostaví. „Jsem realista, nemyslete si. Vím, jak těžké je v mém věku jít opět na operaci, ale chci být hlavně zdravý,“ prohlásil otec čtyř dětí.

Ne další tituly či slavné bitvy, na konci téhle mise, zase mnohem složitější a delší než ty předchozí, je sen ještě jednou nastoupit k zápasu a odejít z tenisu po svém.