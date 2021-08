Federer slaví 40! Co o něm (ne)víte? NEJ strach, rekordy i osudové číslo

Švýcarská tenisová legenda Roger Federer zdraví fanoušky ve Wimbledonu • FOTO: ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Švýcarský elegán z Basileje slaví kulatiny. Rogeru Federerovi je čtyřicet let. Mnohými opěvovaný jako nejlepší hráč tenisové historie. Vítěz dvaceti grandslamů se blíží ke konci kariéry, nicméně i tak ve sportovním pokročilém věku zůstává aktivním sportovcem. Fanoušci se ho dočkají nyní až na konci léta, kdy by se měl objevit v New Yorku na US Open. Aktuálně totiž stále laboruje se zraněním kolena. Chybělo málo a místo rakety a míčku vzal kopačky a kopal do balónu. To i další zajímavosti o jeho životě najdete v našem článku: