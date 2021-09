Siniaková před Ostravou: Chtěla bych zvládnout Fed Cup i Turnaj mistryň

„Slibovali, že to bude v Evropě,“ neskrývá rozladění Siniaková. „Já z toho byla hodně zaskočená. Kdo bude hrát Fed Cup (nově Billie Jean King Cup), pro toho to bude hodně náročné. Myslím, že hodně holek z toho důvodu pohár hrát nebude. Změna prostředí, z haly ven, nadmořská výška... Za mě to není nejlepší, bude to hodně složité. Hráčky nebudou hrát Fed Cup a budou se týden připravovat v Mexiku, protože to bude náročné, aby si tělo zvyklo.“

Vy byste obě akce zvládla?

„Kdybych obě hrála, tak bych dělala maximum, abych byla ready. Není dáno, jak dlouho Fed Cup budeme hrát, jak se to sejde. Ráda bych hrála oboje. Bylo by to náročné, ale budu se snažit co nejvíce poprat.“

Program finále sezony už jste s Barborou Krejčíkovu řešily? Jaké budete mít v našlapaném listopadu priority?

„Na rovinu, ještě jsme to neřešily. Nejblíže je Indian Wells, kde spolu hrajeme debla, pak se tak nějak uvidí. Jedeme teď obě singl program. Jak vyběhlo, že Turnaj mistryň bude v Mexiku, to bylo velké překvapení. Uvidíme. Bára si teď užívá volno, já se soustředím na Ostravu. Pobavíme se o tom, ale ne teď.“

S Krejčíkovou jste v Ostravě čtyřhru loni hrály, hned jste měly jasno, že ji tentokrát vynecháte?

„Dá se říct, že s Bárou jsme se domluvily celkem hned, že tady čtyřhru hrát nebudeme. Sezona je dlouhá, přesunuli nám tam Indian Wells a Ameriku, tak jsme se spíš chtěly soustředit tam. Možná jsem trochu zvažovala, že si debla zahraji s někým jiným, ale pak z toho sešlo, protože bych chtěla čas využít i na trénování, kdyby to nedopadlo. Uvidíme, doufám, že si v signlu zahraju víc zápasů a bude se mi tady dařit.“

Jak se na turnaj těšíte?

„Moc se těším, jsem ráda, že můžu pobýt v České republice a hrát před domácím publikem. Opravdu se těším. Vyšlo to tak, že jsem byla 14 dní doma, dala jsem si nějaké volno, pobyla trošku s rodinou a týden jsem se připravovala na turnaj. Jsem ráda, že jsem mohla být doma.“

Kolik energie jste po US Open zvládla doplnit?

„Doufám, že jí mám dost, když se to tak smolně sešlo a z Ameriky jsme se vrátily brzo. Využila jsem týden k tomu, že jsem nic nedělala, to mi hodně pomohlo. Načerpala jsem energii, cítím se dobře. Doufám, že to předvedu i na kurtu a bude se i dařit. Byla to pauza, kterou jsem potřebovala, tak jsem ráda, že jsem pobyla doma.“

Hned v prvním kole vás los svedl proti krajance Tereze Martincové, co na to říkáte?

„Škoda, že se to sešlo takhle. Na turnaji je pár Češek a my jdeme na sebe. Holt to tak je. Očekávám těžký zápas, soupiska byla hodně silná, nebylo z čeho vybírat. Musím být ready, soustředit se na sebe a předvést nejlepší výkon.“

Hrály jste proti sobě v roce 2015, vyhrála jste. Jaká je Martincová soupeřka a jak vnímáte její progres v sezoně?

„Terka má výbornou sezonu. Jsem ráda, že můžu hrát doma, těším se. Bude to těžký zápas. Myslím, že se spíš budu muset hodně soustředit na sebe, abych já předvedla, co mám. Jak jsem říkala, je škoda, že jdeme hned takhle dvě Češky proti sobě, ale aspoň jedna bude v dalším kole. (usmívá se) Čekám těžký zápas, nebylo moc hráček na výběr, všechny hrajou dobře. Je to hodně otevřené. Budu se snažit hrát dobře.“

Sezonu zatím hodnotíte jak?

„Je super, že se to celé rozjelo a jsem ráda, že se zase hraje. I když je to opravdu někdy psychicky náročné. Já jsem ráda, znovu jsem se našla, cítím se na kurtě líp, jsem teď spokojená. To pro mě byl malý cíl, abych byla na kurtu spokojená. Za poslední kvartál se mi to daří, jsem ráda, že jsem se vrátila. A doufám, že si to udržím. Zpětně – byly tam špatné turnaje, dobré turnaje, sezonu ale určitě hodnotím kladně.“