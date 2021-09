Hvězdy z ciziny v Ostravě: šampionka z Tokia i Polka, co se těší na podporu

Které hvězdy z ciziny obohatí turnaj v Ostravě? • FOTO: koláž iSport.cz

Druhý ročník turnaje J&T Banka Ostrava Open 2021, který dnes začíná hlavní soutěží dvouher i čtyřher, je i přes zdravotní problémy elitních českých tenistek špičkově obsazený. Na poslední chvíli se omluvily Karolína Plíšková (zápěstí), Barbora Krejčíková (vyčerpání z extrémně náročného programu) a Karolína Muchová (břišní sval). Unavená je i lvice z Fulneku Petra Kvitová, ale ta v Ostravě hrát bude. V prvním kole má volný los, čeká na vítězku duelu Garciaová – Potapovová. Hned v prvním kole se potkají Kateřina Siniaková a Tereza Martincová, které do Ostravy dostaly divokou kartu.

Vstupenky se prodávají v síti TicketLIVE, do Ostravar Arény může 5 tisíc fanoušků (negativní covidový test nebo průkaz o očkování). Cena celodenní vstupenky na první čtyři dny turnaje je 200 korun do vyšších pater arény, blíže kurtu ve spodním sektoru pak 300 korun. Od pátečních zápasů čtvrtfinále až do nedělního finále stojí lístky 300 a 400 korun. Na jaké hvězdy se fanoušci mohou těšit?