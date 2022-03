Muchová po návratu válí, Siniaková porazila Raducanuovou

Karolína Muchová porazila finalistku US Open • ČTK

Tenistky Kateřina Siniaková a Karolína Muchová zvládly ve druhém kole turnaje v Miami své zápasy s finalistkami loňského US Open. Siniaková otočila duel s úřadující šampionkou newyorského grandslamu Emmou Raducanuovou a po takřka tříhodinové bitvě nad Britkou zvítězila 3:6, 6:4, 7:5. Muchová přehrála poraženou finalistku US Open Leylah Fernandezovou a na prvním turnaji po sedmiměsíční zdravotní pauze postoupila už do 3. kola. Kanadskou soupeřku zdolala 6:4, 7:6.