Kyrgios znovu zuřil. Měl bys dostat padáka, křičel na sudího a přišel o game

Kyrgios se s Carlosem Bernardesem dostal do sporu poprvé v tie-breaku úvodní sady, kdy známému na tribuně řekl, že sám by zápas odřídil lépe. Šestadvacetiletý Australan za to byl potrestán ztrátou jednoho fiftýnu.

„Měl bys okamžitě dostat padáka,“ řekl Kyrgios umpirovi na konci prvního setu. „Neuvěřitelné. Jsme v Miami na jednom z největších turnajů a vy tady nejste schopni odvést svou práci. Je to trapné,“ pokřikoval na kurtu australský bouřlivák.

Ztráta fiftýnu se Kyrgiosovi nelíbila a za následující záchvat vzteku, mlácení raketou do tašky a kurtu spolu s výkřiky „Co je nesportovní chování?“ přišel o game. Sinner poté s výhodou brejku dovedl zápas do vítězného konce.

„Myslím, že trest jsem si nezasloužil,“ citovala agentura Reuters Kyrgiose, který má podobné problémy opakovaně. Naposledy v únoru po vyřazení ve čtvrtfinále v Indian Wells dostal pokutu 25 tisíc dolarů za to, že hozenou raketou málem trefil podavače míčků.

„Myslím, že jsem teď neudělal nic, za co by mi mohli dát pokutu,“ uvedl Kyrgios, který byl přesvědčený, že Bernardes při utkání přehlížel nevhodné chování diváků. „A nic mu za to nehrozí. Předvedl otřesný výkon a ani ho neplácnou přes ruce,“ dodal.

„ATP to přehlédne, nikdo o něm nenapíše nic špatného, všichni na to prostě zapomenou a on se zase objeví na dalším turnaji. Já naopak budu terčem negativních komentářů, moje partnerka také, moji trenéři... Ale na to ATP kašle,“ konstatoval za použití mnohem ostřejších slov Kyrgios.