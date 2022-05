Nosková zpět v Paříži: vzpomínky i nervozita, ale žádné ukvapené závěry

V loňské sezoně zaznamenala posun ve světovém žebříčku WTA o více než 750 míst, zvládla tak přechod mezi dospělé. Na juniorské scéně zazářila triumfem na Roland Garros. Linda Nosková ve finále porazila Rusku Eriku Andrejevovou a jako čtvrtá Češka ovládla dvouhru dívek.

„Na minulý rok vzpomínám stále. Byl to jeden z nejlepších zážitků mé dosavadní kariéry,“ přiznává.

Teď se do Paříže vrátila už coby účastnice kvalifikace ženského singlu. V 1. kole jedna z tria Češek v soutěži narazí na třiadvacetiletou Annu Blinkovovou z Ruska – bývalou 54. hráčku světa, která letos vybojovala dvě finále antukových turnajů. Aktuálně je moskevská rodačka na 120. pozici a v kvalifikaci je jedenáctou nejvýše nasazenou. Tvrdý oříšek pro debutantku Noskovou!

Nová generace tenistek: zázračné sestry i juniorské mistryně světa Video se připravuje ...

Na antuce zatím letos odehrála jen tři profesionální zápasy. Na turnaji v Chorvatsku zvládla vyhrát jedno kolo, na domácím podniku na Štvanici padla s další talentovanou Češkou Nikolou Bartůňkovou dvakrát 1:6.

„Vždycky jsem měla problémy s přechody mezi povrchy. Odjakživa mi to trvá trochu déle. Hlavně z toho nesmím dělat já, ani moje okolí, ukvapené závěry,“ hodnotí Nosková situaci.

Nejvýš z mladých Češek

Díky dubnovému triumfu na halovém turnaji kategorie ITF v Croissy-Beaubourgu je už několik týdnů členkou top 200 (aktuálně 184.). Z českých hráček do 18 let je ve světovém žebříčku nejvýše. Sedm příček za Noskovou je v rankingu Linda Fruhvirtová. Ve třetí stovce se nachází Sára Bejlek a ve čtvrté Nikola Bartůňková s Brendou Fruhvirovou.

„Je pěkné to slyšet, ale myslím, že to teď není úplně nejdůležitější. Chci to stejně jako většina z nás dotáhnout ještě dál, takže na jakém místě jsme teď nebo za pár dní, není zásadní,“ uvědomuje si Nosková.

Před sezonou vyhlásila jako cíl elitní stovku. „Bylo to jenom číslo, úplně ho neberu vážně. Když budu vyhrávat, posunu se automaticky v žebříčku,“ dobře ví svěřenka Tomáše Krupy.

Kromě triumfu v hale ve Francii letos uhrála semifinále v Nur Sultanu a v Manacoru. V nadcházejících týdnech se plánuje představit i na turnajích kategorie WTA 125K. „Určitě by se mi zkušenosti z těchto turnajů hodily, ale musím si účast nejdřív uhrát,“ uzavírá Nosková.